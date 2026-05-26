El PSPV cancela su reunión con Mompó sobre presupuestos y exige que aclare si aplicará la prioridad nacional

Archivo - El presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó (i) y el alcalde de Mislata y portavoz socialista en la corporación, Carlos Fernández Bielsa (d), se saludan durante un pleno - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputació de València ha decidido suspender la reunión prevista para esta tarde con el presidente de la institución provincial, el 'popular' Vicent Mompó, sobre el presupuesto de la corporación para 2026 al considerar que "no se dan las condiciones mínimas" para su celebración.

Desde el PSPV provincial exigen a Mompó "un compromiso público e inequívoco" de que el presupuesto de la Diputació no incorporará la denominada prioridad nacional", incluida en el acuerdo anunciado este martes entre el Consell y Vox para aprobar este verano las cuentas autonómicas de 2026.

Esta decisión llega después de que Vox haya anunciado en Les Corts un acuerdo presupuestario con el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

En cuanto a la prioridad nacional, que supone anteponer a los españoles en el acceso a ayudas sociales y a la vivienda, el pleno de la Diputació de la semana pasada rechazó una moción de Vox con los votos en contra de PP, PSPV, Compromís y Ens Uneix.

También la semana pasada, el portavoz del PSPV en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, instó a los partidos que gobiernan la corporación provincial (PP y Ens Uneix) a decidir "si prefieren negociar los presupuestos con Vox o respaldar la propuesta de los socialistas para las cuentas de esta institución, que incluye un plan de inversiones de 250 millones de euros, "municipalista, progresista, igualitaria y basada en la objetividad".

Previamente, el pasado 13 de mayo, Mompó confirmó que ha mantenido reuniones con los grupos políticos de la Diputació de cara a intentar aprobar el presupuesto para 2026, al tiempo que pidió a PSPV y Compromís que estén "a la altura".

MOMPÓ Y LA DANA

Por otro lado, el grupo socialista reclama a Mompó que explique públicamente "por qué ha ocultado durante 18 meses y 27 días que disponía de información sobre la situación extraordinaria que se estaba viviendo en la comarca de l'Horta el día de la dana", que provocó 230 fallecidos en la provincia.

La alcaldesa de Torrent, la 'popular' Amparo Folgado, dijo este lunes, en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, que a las 18 horas del 29 de octubre de 2024 llamó a Mompó para advertirle que el barranco estaba en una situación "extraordinaria". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

Posteriormente, a preguntas de los periodistas, Mompó insistió en que al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde de la dana "en ningún momento se alertó de lo que bajaba por el barranco del Poyo", al tiempo que aseguró que lo que ocurrió esa misma mañana no se lo "tuvo que contar ningún alcalde", dado que lo vio con sus propios ojos, aunque esgrimió que todo ello no le hizo "pensar en ningún momento lo que iba a suceder después".

Por último, el grupo socialista considera "imprescindible" que el presidente de la Diputació "dé explicaciones públicas antes de retomar cualquier espacio de diálogo institucional".