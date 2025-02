PSPV y Compromís acusan a PP de "chantaje" al vincular la sustitución de Bravo en Les Corts con los órganos estatutarios

Los socialistas avisan que acudirán al TC de continuar esta situación mientras los 'populares' llaman a la izquierda a la "reflexión"

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han acusado al PP de practicar un "chantaje" al vincular la sustitución de la vacante que ha dejado Gabriela Bravo en la vicepresidencia segunda de Les Corts con la pendiente renovación de los órganos estatutarios. Los socialistas mantienen su convicción de que les corresponde este puesto, mientras que los 'populares' ven de "normalidad democrática" el vínculo y han urgido a "desbloquear" esta situación.

En rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha criticado que el PP "haya decidido no incluir en el orden del día" del próximo pleno la votación para la sustitución de Bravo y ha asegurado que hasta los letrados de Les Corts han indicado que esta situación "no ha pasado nunca". Por ello, ha acusado a los 'populares' de conducir a la cámara autonómica a una situación de "anormalidad" dado este "chantaje evidente". "No se esconden", ha lamentado.

En cualquier caso, ha negado que el PSPV haya "bloqueado" la reforma de los órganos estatutarios y ha argumentado que los mismos tenían que haber sido renovados la pasada legislatura, "cuando había un acuerdo" entre los distintos grupos para hacerlo. "Pero cuando bajamos al registro --de Les Corts--, la entonces portavoz del PP, María José Catalá, decidió paralizarlo", ha censurado.

Ante esta situación, ha garantizado que los socialistas no van a aceptar "chantajes" y ha señalado que, en caso de existir un responsable del "bloqueo" de la reforma de estos órganos, es el PP, "igual que mantuvo el bloque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El PSPV reclama lo que nos pertenece", ha esgrimido.

De hecho, ha avanzado que, en caso de que no se produzca una sustitución de la vacante de Bravo "conforme al criterio del espíritu del reglamento de Les Corts", su formación presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por "vulneración de derechos fundamentales".

"UN ANTECEDENTE MUY PELIGROSO"

Muñoz ha denunciado que a día de hoy el PSPV "no tiene acceso al día a día de la cámara" y tiene que "recurrir a otro partido" para poder tenerlo, por lo que ha acusado al PP de "vulnerar el espíritu" del reglamento de Les Corts, que recoge la "pluralidad democrática".

En este punto, ha advertido de que si los socialistas acaban no ocupando esta vacante se asentaría "un antecedente muy peligroso" porque la Mesa podría estar "copada por el partido o el bloque que tiene mayoría absoluta". "Si esto acaba ocurriendo, el PSPV irá al Tribunal Constitucional", ha avisado.

Por todo ello, Muñoz ha censurado el "chantaje en toda regla" del PP, al que ha acusado de "bloquear" la sustitución de la vacante en la Mesa "hasta que hagamos lo que quieren". "El PP se lo toma a broma pero esto es una perversión y una degradación de los valores democráticos, fuera esto no se entiende", ha expresado, al tiempo que ha exigido a los 'populares' y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que tengan "un poco de sentido común" y estén "a la altura de las circunstancias".

Finalmente, Muñoz ha augurado que podría ocurrir que Vox "acabe aprobando" los presupuestos de la Generalitat de 2025 "a cambio" de la vicepresidencia segunda de Les Corts. "Parece una barbaridad y lo es, pero con Mazón ya hemos visto muchas cosas y espero engañarme, me parecería increíble", ha apuntado, al tiempo que ha hecho hincapié en el "silencio tácito" del jefe del Consell al respecto.

NEGOCIAR "OTRAS COSAS QUE NADA TIENEN QUE VER"

En esta misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha censurado el "chantaje" del PP con la sustitución de Bravo, partido al que ha acusado de "romper el consenso". "Condiciona esa baja a que se negocien otras cosas que nada tienen que ver con la Mesa de Les Corts", ha denunciado, una práctica que ha calificado de "antidemocrática". En cualquier caso, ha garantizado que desde la coalición tienen "palabra" y no van a "renovar nada" en lo que esté presente Vox.

Baldoví ha señalado que, tal y como ha ratificado el letrado mayor de la cámara, las vacantes en la Mesa "siempre se han cubierto" en el pleno siguiente, pero ha lamentado que en esta ocasión no será así por el "chantaje" del PP, que "liga todo a la renovación de los órganos estatutarios", algo que "no hizo cuando estuvo en la oposición y que ahora exige". "La , del PP a veces no deja de sorprender", ha añadido.

EL PP ACUSA AL PSPV DE "CREAR UN PROBLEMA"

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha acusado al PSPV de "crear un problema" con la Mesa de Les Corts de manera "unilateral" y ha considerado "de normalidad democrática" vincular el nombramiento de la nueva vicepresidenta segunda con la renovación de los órganos estatutarios.

Por ello, ha llamado tanto a los socialistas como a Compromís a que "reflexionen" sobre su posición, dado que ha avisado que esta situación "no se podrá demorar más". "Habrá que hacer una elección a la que se podrán presentar candidatos y, la persona que tenga más votos, será quien ostente la vicepresidencia segunda", ha expuesto.

En este punto, ha confirmado que el PP presentará candidatura para ocupar la vicepresidencia segunda de Les Corts. "Sería algo insólito que no la hubiera y cualquier partido tiene obligación y derecho a presentarla", ha justificado. No obstante, ha abierto la puerta a llegar a un "consenso" con el resto de formaciones para presentar una candidatura.

El portavoz 'popular' ha acusado a PSPV y Compromís de "utilización partidista y política" de las instituciones y ha apelado a la "normalidad democrática" y al "sentido común" para ocupar la vacante de Bravo. "Si atendemos a la proporcionalidad del resultado electoral, no les corresponden tener los miembros que tienen", ha subrayado. Ante esta situación, ha urgido a "desbloquear" la reforma de los órganos estatutarios para dar "normalidad" a su funcionamiento.