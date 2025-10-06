PSPV y Compromís creen que Mazón “no debería llegar al 9 d’Octubre” y PP y Vox les acusan de falta de institucionalidad

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, presenta la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre - Rober Solsona - Europa Press

PSPV y Compromís consideran que el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, “no debería llegar al 9 d’Octubre", Día de la Comunitat Valenciana, por su gestión de la dana, mientras PP y Vox acusan a estos partidos de falta de institucionalidad y de querer “calentar la calle”.

Así han valorado representantes de los cuatro grupos de Les Corts, en declaraciones a los medios, la asistencia de Mazón a la Procesión Cívica, que el propio ‘president’ confirmó la semana pasada.

Entre los grupos de la oposición, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha sostenido que el ‘president’ “no debería acudir” porque “puede que la procesión no sea cívica por su presencia”, al tiempo que ha rechazado que su grupo quiera “alentar protestas" en ese acto contra Mazón.

“La institucionalidad no se rompe por unas declaraciones en la que se dice algo que es evidente: que la presencia de Mazón el 9 d’Octubre, que es normal porque al final es el ‘president’, puede producir protestas”, ha argumentado, y ha defendido que “también es la democracia” que “la ciudadanía pueda ir a decirle a sus representantes lo que piensa”. Ahora bien, cree que habría que “replantear el civismo” de este acto porque “una parte de la población ese día insulta normalmente a los partidos de izquierdas”.

Además, ha señalado que “romper la institucionalidad” es no haber celebrado el 25 d’Abril, Día de Les Corts, o haber elegido ‘Vixca’ como lema del 9 d’Octubre cuando no es normativo según la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). “Y esto está haciéndolo el PP”, ha subrayado.

José Muñoz ha destacado la encuesta que publica este lunes Prensa Ibérica, que señala que el 82% de los valencianos continúa rechazando la gestión de Mazón y que nueve de cada diez considera que no debe ser candidato a la Generalitat. “Esos no son todos socialistas”, ha recalcado, y ha reiterado que Mazón está “bunquerizado” y “no puede salir a la calle”.

"SE LE VA A HACER MUY PESADO"

Por todo ello, ha augurado que “el 9 d’Octubre a Carlos Mazón se le va a hacer muy pesado, porque la gente está muy enfadada y muy crispada porque cada día conoce una novedad que aún les afecta más, que aún demuestra mayor negligencia y deshumanización” sobre la gestión de la dana. Y ha vuelto a exigir su dimisión para "recuperar la normalidad democrática y la convivencia".

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) ha tachado de “auténtica anomalía” la presencia de Mazón este jueves, “después de saber todo lo que han mentido” sobre la dana. “Un ‘president’ así no debería llegar de ninguna de las maneras al 9 d’Octubre”, ha recalcado, y ha defendido que el público que acuda a esos actos tiene derecho a expresar su opinión “siempre de forma absolutamente civilizada”.

Preguntado por si Compromís cree que el ‘president’ no debería estar en la Procesión Cívica, ha puntualizado que su grupo no le “dice a Mazón lo que tiene que hacer”, sino que consideran que “Carlos Mazón debería hacer el único acto de dignidad que le queda, que es presentar su dimisión”.

Baldoví también ha acusado a la Generalitat de “contraprogramarse” por haber organizado a las 12 horas del 9 d’Octubre, a la misma hora que la Procesión Cívica, un concierto de bandas de música en la Ciutat de les Arts i les Ciències, “a tres kilómetros de la plaza del Ayuntamiento” de València.

Desde el PP, su portavoz adjunta Laura Chulià ha instado a “respetar la lealtad institucional entre todas las administraciones, máxime cuando estamos hablando del día de todos los valencianos y es una clara jornada cívica” para “disfrutar juntos de esa ‘germanor’”.

La ‘popular’ ha criticado la “actitud muy irresponsable” de “los representantes del ‘sanchismo’ en la Comunitat Valenciana” por criticar la presencia de Mazón en estos actos.

Como síndic de Vox, José Mª Llanos ha defendido que Mazón “tiene que estar” el 9 d’Octubre “como ha estado cualquier presidente de la Generalitat”. “Es la primera autoridad de la Comunidad Valenciana y su obligación, y supongo que su devoción será estar”, ha dicho.

Y ha advertido: “Quienes lo cuestionan están cuestionando toda nuestra entidad propia como valencianos, nuestra fiesta, y lo que están intentando es calentar la calle como han hecho siempre”.