PSPV y Compromís critican los gastos en "comilonas" de Mazón: "Ahí no tiene problema de liquidez"

Camarero afea a la izquierda que esté centrada en "hacer política para rascar un puñado de votos" en lugar de reclamar el 'extra-FLA'

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han criticado los gastos en "comilonas" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en un contexto, han recalcado, en que que el Consell "no tiene dinero para pagar a las farmacias". "Ahí no tiene problema de liquidez", han reprochado.

De este modo lo han expresado ambas formaciones este miércoles tras la junta de síndics, en alusión a la información publicada por 'elDiario.es' que revela que el jefe del Consell gastó en su primer año y medio de mandato un total de 36.000 euros de la caja fija del gabinete del president en catering.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha afeado al Consell que no tenga "dinero suficiente para pagar a las farmacias", un "servicio de primera necesidad", mientras sí que lo tiene para "pagar sus dispendios en comidas". "Puede hacer que colapse el sistema sanitario", ha advertido.

Además, el síndic socialista ha tildado de "falacia" y "mentira" que el Consell afirme que estos impagos se producen por la falta de recursos por parte del Gobierno de España y ha recalcado que esta situación se debe a que el Consell tiene "prioridades distintas". "Es un problema de prioridades y de gestión", ha aseverado. A su juicio, el gobierno valenciano es "incompetente" y "no sabe gestionar".

"Los únicos momentos en que han habido impactos farmacéuticos siempre, siempre, siempre han sido con el PP, independientemente de quién gobernara en España. Alberto Fabra fue incapaz de pagar de 2011 hasta 2014 y cuando llegó Ximo Puig en 2015 no hubo impagos, pese a que gobernaba --Mariano-- Rajoy en Madrid y teníamos problemas de liquidez", ha apuntado.

No obstante, ha reivindicado que en ese caso el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "decidió que su prioridad era pagar a las farmacias". Con ello, ha argumentado que ahora Carlos Mazón demuestra que el problema "no es la falta de liquidez, sino las prioridades". "Mazón tiene las prioridades en otro sitio, no en las necesidades de los valencianos, que van a ver colapsado el sistema sanitario", ha lamentado.

"MARISCADAS Y RESTAURANTES CAROS"

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) también ha criticado el gasto en "comilonas" del jefe del Consell, que "en año y medio ha gastado 36.000 euros en mariscadas y restaurantes caros que responden a esa peña delicatessen", todo ello "con dinero público". "Y encima lo esconde en el Portal de Transparencia", ha censurado.

El síndic de la coalición ha asegurado que desde su grupo han reclamado a la Generalitat "desde hace meses" todas esas facturas, pero "no hay manera de que nos las manden". Además, ha reprochado a Mazón su "hipocresía" tras comprobar que "sí que hay dinero para comilonas y no para farmacias".

"SE HAN PRODUCIDO EN OTROS MOMENTOS"

Por parte del Consell, preguntada por las críticas de la oposición sobre estos gastos, la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, ha descartado "entrar en cuestiones ordinarias" sobre los gastos de caja fija de la Generalitat que "se han producido en otros momentos", en alusión a anteriores legislaturas.

Cuestionada en rueda de prensa, este miércoles por la tarde tras el pleno del Consell, por la cuantía de los gastos en comidas de Presidencia, Camarero (PP) ha insistido en que "los usos de la caja fija son ordinarios" y ha rechazado valorar las críticas de PSPV y Compromís.

Dicho esto, ha afeado a los síndics José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, que "no se pongan del lado de los valencianos" para exigir al Gobierno que abone el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y así acabar con "los impagos por culpa del Gobierno".

Según ha criticado, Compromís está centrado en "hacer política para rascar un puñado de votos", algo que también ha achacado al PSPV, en lugar de reclamar el 'extra-FLA' y la reforma del sistema de financiación autonómica. "Están en sus historias partidistas y en mirarse al ombligo", ha dicho, y les ha instado a abordarlo con la ministra de Hacienda, la socialista Mª Jesús Montero.

"Se quedan aislados y solos Compromís y el PSPV. Para eso si se juntan, para ir en contra de las necesidades de los valencianos", ha abundado.