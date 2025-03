El PSPV cree que el auto de la jueza es "el final del camino de Mazón" y Compromís que "dinamita todas sus excusas"

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha considerado que los últimos autos de la jueza de la dana suponen "el final del camino" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su Consell, mientras que Compromís ha sostenido que "dinamita todas las excusas" aportadas hasta el momento desde el gobierno valenciano sobre la gestión de la emergencia provocada por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

De esta manera lo han expresado los síndics de ambos grupos en Les Corts este martes en rueda de prensa tras la junta de portavoces, después de que la jueza, en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento, haya acordado citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto al 'president' Carlos Mazón sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente

De un lado, desde el PSPV, José Muñoz ha calificado el auto de "demoledor" para "los intereses tanto de Mazón como del PP" y ha considerado que "desmonta todos los argumentos" del 'president' y de su Consell. "La información siempre estuvo a disposición de la Generalitat desde el primer momento por parte de todos los organismos dependientes del Gobierno, pero la inacción y la parálisis del Consell nos llevó a la tragedia", ha resumido.

Además, ha invitado a Carlos Mazón a que "acepte la invitación" de la instructora y solicite voluntariamente declarar para "que nos cuente de una vez por todas la verdad", como el propio 'president' ha manifestado "en muchas ocasiones". Sin embargo, ha sospechado que el jefe del Consell "tiene mucho que esconder" y ya "no solo lo que hizo esa tarde, sino lo que no hizo". "El que no quiere declarar, algo esconde", ha deslizado.

Dicho esto, el síndic socialista ha augurado que el último auto de la jueza es "el final del camino de Mazón", que está dando sus "últimos coletazos", y ha considerado "triste" que no sea el PP ni Alberto Núñez Feijóo quien "asuman la responsabilidad y lo destituyan". "El final del camino viene de la mano de los jueces y eso nos recuerda al PP de 2025", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado "cuánto tardaremos en ver una vez más a un 'president' sentado en el banquillo" de los acusados.

Además, ha hecho hincapié en que Mazón ahora "empieza a ver cómo su testigo protegida, Salomé Pradas, tiene ganas de hablar" y ha advertido de que esta situación está "preocupando al PP" porque, en el momento que la exconsellera "cuenta la verdad y solo la verdad ante el tribunal", el 'president' de la Generalitat "no aguantará ni un minuto más".

"DINAMITA TODAS LAS EXCUSAS"

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado el auto de "contundente, demoledor, inapelable e irrebatible" y ha considerado que "dinamita todas las excusas que ha dado hasta ahora" Carlos Mazón, "pero también" el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo. "Es inapelable", ha subrayado, por lo que ha considerado que ahora "poco puede decir" el jefe del Consell al respecto.

En esta línea, ha recogido las palabras del 'president' de esta mañana en las que ha mostrado la "máxima" y "absoluta colaboración" con la justicia. "Si quisiera colaborar, iría a declarar a Catarroja", ha deslizado el síndic de la coalición. "Así podría aclarar con quién estaba --la tarde del 29 de octubre--, dónde estaba y por qué llegó a las 20.28 horas --al Cecopi-- y cuántas veces habló con Salomé Pradas".

Sin embargo, ha sospechado que Mazón tiene tres objetivos: "no ir a declarar, seguir aforado y beneficiarse del estatuto de los 'expresidents' de la Generalitat para tener sueldo, chófer, oficina y asistentes.