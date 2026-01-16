El PSPV cree que la Fundación Manuel Broseta debería "reconsiderar" su XXXIV Premio Convivencia a María Corina Machado

Acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, en el Monolito en el Parterre del profesor Manuel Broseta, a 15 de enero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que la Fundación Profesor Manuel Broseta debería "reconsiderar" la concesión de su XXXIV Premio Convivencia a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, "viendo lo que hace con los que le dan".

De este modo lo ha manifestado el portavoz socialista en el parlamento valenciano, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado haber recibido de manos de Machado su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro mantenido con la opositora venezolana en Washington.

"Viendo lo que hace María Corina Machado con los premios que le dan, tal vez la Fundación Profesor Manuel Broseta debería reconsiderar el suyo", ha escrito el síndic del PSPV en una publicación en su cuenta de la red social X.

Muñoz ha compartido una fotografía de Trump y Machado con el Nobel de la Paz de esta segunda durante el encuentro que ambos han mantenido en la Casa Blanca, junto con otra imagen de la invitación del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, a la entrega del XXXIV Premio Convivencia que se debía haber celebrado esta semana en València.

Sin embargo, la Fundación anunció el lunes el aplazamiento del acto ante las "circunstancias sobrevenidas y ajenas" a la entidad, que confiaba en informar "en breve" de la nueva fecha de celebración, "una vez se den las condiciones adecuadas para su realización".

A la entrega del reconocimiento, prevista inicialmente para el jueves 15 de enero, fecha del aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de ETA, había confirmado su asistencia Edmundo González, "salvo sorpresa o conflicto diplomático".

La concesión del premio se anunció el pasado 3 de diciembre, justo un mes antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El jurado de los Premios Convivencia reconoció a Edmundo González y María Corina Machado "la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela", según anunció el exministro Jordi Sevilla, presidente este año del jurado.

Precisamente, el presidente de la Fundación, Vicente Garrido, avanzó este jueves, durante el acto homenaje a Manuel Broseta en València, que confíaban poder celebrar el acto a lo largo de febrero.