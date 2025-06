El PSPV cree que Mazón "desafía" a Feijóo al compartir una comida con militantes para "demostrar que cuenta con apoyos"

Advierte que si no lo cesa "de manera fulminante" no tendrá "ni credibilidad ni autoridad" en la política española

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, "desafía" al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al compartir este martes una comida con militantes y simpatizantes en Alicante para, a su juicio, demostrarle que "cuenta con el apoyo de las estructuras del partido en la Comunitat Valenciana".

En lugar de compartir esta comida en "el Ventorro alicantino", en alusión al restaurante de València donde comió Mazón el día de la dana, ha vuelto a exigir a Feijóo que lo destituya "de manera fulminante" por su gestión de la catástrofe que provocó 227 fallecidos el pasado 29 de octubre.

Muñoz, en declaraciones a los medios en Les Corts, ha criticado que Mazón "traslada el Ventorro a Alicante" para "rodearse de militantes y simpatizantes del PP porque no puede salir a la calle", cuando "no tiene sentido que Feijóo venga a otra cosa que no sea destituir a Mazón".

"Si Feijóo no destituye a Mazón estará asumiendo que no tiene crédito, que no tiene autoridad en su propio partido, que es cómplice de todo lo que ha pasado en la gestión negligente del Partido Popular y de Carlos Mazón en la dana", ha advertido, y ha subrayado que "demostrará en cualquier caso que no es un candidato creíble para hacer nada en nuestro país".

Por tanto, ha reclamado al líder del PP que aproveche su visita a Alicante para "decir públicamente que Mazón no puede continuar" ni como 'president' ni al frente del PPCV y que "lo que tiene que hacer es irse a su casa". "De lo contrario veremos un Feijóo cómplice de Mazón, un Feijóo sin crédito, sin autoridad; en definitiva, una persona que no está ni preparada ni tiene la esperanza de hacer nada en la política nacional", ha insistido.