PSPV critica que el año empieza con "colapso" en urgencias de la sanidad pública y la privada "con los bolsillos llenos"

Archivo - El portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, Rafa Simó - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha criticado que el año 2026 empiece con la sanidad privada "con los bolsillos llenos" mientras existe un "colapso" de las urgencias en la pública, al tiempo que ha reprochado al PP que se "preocupe más por el negocio de la sanidad que por la salud de los valencianos".

Así se ha pronunciado este lunes el portavoz de Sanidad del PSPV en Les Corts, Rafa Simó, en un comunicado en el que ha lamentado que en más de dos años en la Generalitat el PP "no ha cumplido ni una sola de sus promesas en materia sanitaria".

"No han cumplido con las 35 horas para los trabajadores, no hay enfermera escolar y no ha habido un impulso a la atención primaria", ha expuesto, mientras "lo único que tenemos es una sanidad privada con más dinero y un política de personal que fomenta que los profesionales se vayan a la privada", ha añadido.

En este sentido, ha alertado de que en menos de un año el Consell "se ha gastado 56 millones de euros en derivar operaciones quirúrgicas a la sanidad privada mientras no ha dado respuesta a ninguna de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios". Este aumento de dinero para la sanidad privada, ha sostenido, se ha hecho "por la puerta de atrás y con modificaciones de crédito con las que hemos pasado de un presupuesto de 22 millones a uno de 56".

Además, ha lamentado que, gracias a "la opacidad marca de la casa en el PP, no sabemos todos los datos sobre derivaciones, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, porque se dedican a esconder esos datos".

Con todo ello, el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts ha reivindicado que la sociedad valenciana "quiere un gobierno que invierta y cuide la sanidad pública, no uno que se pliegue ante los intereses privados priorizando el bolsillo a la salud".

Y ha recalcado que la sanidad pública "se trabaja con políticas, no con palabras vacías", al tiempo que ha emplazado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "ser claro": "O está con el negocio o está con la sanidad".