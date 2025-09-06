El PSPV denuncia "el caos y los recortes" de Mazón con las líneas de transporte público de autobús

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado "el caos y los recortes" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con las líneas de transporte público de autobús y ha lamentado que el Consell "con sus políticas desastrosas deja a los ciudadanos valencianos sin acceso a un transporte público de calidad".

Así se ha pronunciado este sábado el secretario de Transportes del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, quien ha señalado que la reordenación de las líneas de autobús por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio "se ha saldado con recortes de paradas en la línea intercomarcal de l'Alcoià, con la eliminación del bus que traslada diariamente a los estudiantes de Xixona a Alicante o con un modelo de transporte en la Vega Baja que aísla a los municipios de interior y favorece a los de la costa".

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que Mazón "ha demostrado en los últimos dos años que es totalmente incapaz de ofrecer un proyecto de movilidad para todos que vertebre las comarcas de la Comunitat Valenciana". "Ha convertido en un caos las líneas de transporte de autobús, lo que supone un ataque al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a contar con líneas de comunicación públicas de transporte", ha subrayado.

Además, ha apuntado que "las decisiones que se toman desde la Conselleria no siguen ninguna razón ni criterio, solamente son un claro reflejo de la incapacidad del PP, de Mazón y del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus".

"La gestión de Mazón y del conseller Mus es un completo desastre. Están dejando a los ciudadanos valencianos sin acceso con transporte público a servicios esenciales como hospitales, universidad, colegios. Es el modelo del PP: dejar atrás a muchas personas sin posibilidades", ha reiterado.

Rostoll ha remarcado que "miles de valencianos de las tres zonas donde se han realizado los cambios se ven afectados" y ha resaltado que los socialistas valencianos "harán seguimiento de la implantación de las nuevas líneas de autobús ante la arbitrariedad, el descontrol y la incompetencia del Consell y la posibilidad de que afecte a otras comarcas". Igualmente, ha destacado que presentarán "todo tipo de iniciativas" para "revertir esta situación y garantizar las conexiones a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Finalmente, ha insistido en que "la gestión de Mazón y del PP con el transporte público valenciano está marcada durante estos dos años por medidas caótica contra los ciudadanos: recortes en las líneas de autobús, exclusión de zonas enteras de las ayudas al transporte público de Cercanías, denuncias de falta de seguridad en la reapertura del metro tras la dana o retrasos en el lanzamiento de los estudios para nuevas líneas de TRAM". "La realidad es que son incapaces de ofrecer un proyecto que garantice el transporte público para todos y que vertebre las comarcas de la Comunitat Valenciana", ha concluido.