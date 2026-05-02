El PSPV denuncia el recorte del 20% para la promoción del turismo y exige al Consell convocar ayudas en 2026

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado "el doble golpe" que el Consell asesta al sector turístico valenciano con la convocatoria de ayudas del Programa 1 de Turisme Comunitat Valenciana para 2026. El portavoz socialista de Turismo en Les Corts, Mario Villar ha denunciado el "recorte del 20 por ciento" en la dotación global del programa y, por segundo año consecutivo, la ausencia del Programa 2 - Impulso a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de impacto turístico.

En un comunicado, Villar ha explicado que la Resolución de Convocatoria de 27 de marzo de 2026, publicada en el DOGV, fija el crédito global máximo en 4.000.000 euros, frente a los 5.000.000 euros de la edición de 2025. "Esto implica que un millón de euros en apoyo a la promoción y comercialización turística desaparece del programa en un solo ejercicio, en un contexto de mayor competencia entre solicitudes y de exigencias procedimentales más estrictas que nunca", ha lamentado.

Además, el diputado socialista ha subrayado que esta reducción "se produce con el mantenimiento del límite máximo por beneficiario en 90.000 euros, lo que significa que habrá directamente menos empresas turísticas que puedan acceder a financiación pública para sus proyectos de posicionamiento y marketing".

"El PP reduce el pastel, pero mantiene el mismo tamaño de las porciones. El resultado es que menos empresas comerán", ha indicado Villar que ha señalado que recortar "es siempre una decisión política": "No invertir en turismo es recortar competitividad, recortar empleo y recortar futuro para un sector que representa el motor económico de la Comunitat Valenciana".

El dirigente socialista ha denunciado también la ausencia por segundo año consecutivo de la convocatoria del Programa 2 - Impulso a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de impacto turístico y ha explicado que, en 2025, "el Consell del PP optó por no publicar esta convocatoria, dejando sin ayudas a los organizadores de eventos que generan atracción turística y pernoctaciones en la Comunitat Valenciana".

"Ahora, en 2026, confirman expresamente que los eventos culturales, musicales, taurinos, deportivos y gastronómicos quedan excluidos de la convocatoria vigente del programa 1 creando dudas si publicarán el 2", ha destacado Mario Villar que ha asegurado que esto significa "que los festivales de música, las competiciones deportivas de relevancia, las ferias gastronómicas y los eventos culturales que ponen a la Comunitat Valenciana en el mapa turístico internacional llevan dos años sin poder acceder a las ayudas específicas que les estaban destinadas".

"El turismo de eventos no se improvisa, se construye con planificación, con apuesta pública y con tiempo: dos años sin el Programa 2 son dos años de ventaja regalada a otros destinos competidores", ha advertido el portavoz socialista.

Por ello, el PSPV-PSOE ha exigido al Consell que convoque con carácter urgente el Programa 2 de ayudas a eventos turísticos de impacto para el ejercicio 2026, con una dotación presupuestaria suficiente y un calendario que permita a los organizadores de eventos planificar sus proyectos con garantías.

"El turismo de eventos es uno de los instrumentos más eficaces para la desestacionalización de los destinos turísticos, ya que distribuye los flujos de visitantes a lo largo del año y genera actividad económica en temporada media y baja, no convocar el Programa 2 es contradictorio con los propios objetivos que la Generalitat proclama en materia de turismo inteligente y sostenible", ha señalado Mario Villar.

Por último, el diputado Mario Villar García ha anunciado la presentación de cinco preguntas en Les Corts Valencianes sobre los principales cambios de la convocatoria de 2026: "El sector turístico valenciano merece explicaciones claras, no resoluciones que recortan sin dar razones. Con este paquete de preguntas, obligaremos al Consell a rendir cuentas ante el Parlamento y ante los miles de empresas turísticas que dependen de estas ayudas para su competitividad".