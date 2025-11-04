PSPV denuncia un tuit de un cargo del PP contra Álvarez (víctimas mortales de la dana): "Qué engañados tienes a muchos"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha denunciado el "ataque" del gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso, a los representantes de las asociaciones de víctimas de la dana, concretamente a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, y ha exigido al presidente provincial de este partido y también de la Diputació de València, Vicent Mompó, una "rectificación inmediata" y que "condene" estas palabras.

En concreto, los socialistas denuncian que Alonso, en una publicación en su perfil en la red social X, cita un tuit que recoge declaraciones de Álvarez a raíz de la dimisión del ahora 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y añade: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos... pero no a todos".

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, en un comunicado, ha lamentado que los dirigentes del PP "dediquen su tiempo a despreciar el dolor de las víctimas demostrando su poca catadura moral, a la altura de su ya expresident" de la Generalitat Carlos Mazón.

"Es intolerable que una de las personas de más confianza de Mompó se dedique a insultar a las víctimas en redes sociales mientras su partido le da cobijo a Mazón", ha considerado, al tiempo que ha avisado: de que "este es el PP que se viene: el que no asume responsabilidades, esparce culpas y denigra la dura realidad que viven miles de valencianos y valencianas porque nadie en la Generalitat estuvo a la altura de las circunstancias ni asumió sus responsabilidades".

"No es solo Mazón, es todo el PP que le aplaude y replica sus palabras", ha incidido Mascarell, que ha afeado a los 'populares' que "con cada palabra y cada paso que dan lo que nos demuestran es que su tiempo político ha acabado y que la única salida posible es una convocatoria electoral urgente en la Comunitat Valenciana".

Además, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de esconderse detrás de Mazón" y el presidente de Vox, Santiago Abascal, y le ha instado a "poner orden". "No se puede consentir este desprecio y esta falta de humanidad", ha sostenido.

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, este martes en rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts, ha exigido a Mompó que "rectifique las palabras" de Sergio Alonso, una persona "de su entera confianza" a la que ha acusado de "atacar" a Rosa Álvarez, "a la que directamente insulta".

Muñoz ha asegurado que "en estas mismas Corts hemos visto insultos a víctimas de la dana como las del síndic de Vox", José Mª Llanos, "pero Mazón también las insultó en el Debate de Política General". Sin embargo, ha considerado que nunca había sido "un ataque tan directo, tan lamentable y tan indigno". "No sabemos si el nivel de violencia verbal es el nuevo PP que nos quieren poner después de la oscura etapa de Mazón".

"PRIORITARIAS"

Preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa tras el pleno del Consell en funciones, la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, ha rechazado valorar "declaraciones en redes sociales hechas por nadie, sea quien sea", al tiempo que ha asegurado que las víctimas de la dana "son prioritarias" para el Gobierno valenciano. "Creo que las víctimas son intocables y desde el Consell no haremos ninguna alusión", ha zanjado.

De su lado, la síndica adjunta del PP Laura Chulià ha asegurado que conoce a Sergio Alonso, pero que no ha "visto" el mencionado tuit. "Entiendo que existe, no lo pongo en duda", ha declarado al ser preguntada al respecto. Dicho esto, ha manifestado que ella no conoce "personalmente a esta señora" ni "jamás" ha hablado con ella, en referencia a Rosa Álvarez, pero sí que ha "escuchado a víctimas --de la dana-- diciendo que esta señora estaba politizada".