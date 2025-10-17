El PSPV exige a Mazón que aclare los "retrasos" en mamografías y "asegure que no tenemos un modelo Moreno Bonilla"

Bernabé asegura que hay 30.000 mujeres sin ser llamadas en València: "Yo tengo 46 años y todavía estoy esperando"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó, han exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que aclare los "retrasos" en los cribados de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana "y que asegure que no tenemos un modelo Moreno Bonilla", en alusión a los problemas detectados en Andalucía en los protocolos de mamografías.

Así lo han manifestado --Bernabé y Simó en una visita a un centro de salud en València y Morant en declaraciones a los medios en Villena (Alicante)-- después de que el PSPV haya tenido acceso a datos de la Conselleria de Sanidad que reflejan que un total de "90.217 mujeres" valencianas no han sido llamadas para estas pruebas.

El portavoz de Sanidad del PSPV ha denunciado que el Consell "no está poniendo todos los recursos a disposición del cribado de cáncer de mama porque se están cargando las peonadas, las horas extra, todo aquello que los profesionales públicos hacían de más para poder desatascar un tapón que apareció con la pandemia".

De hecho, ha asegurado que hay departamentos como el de Gandia (Valencia) donde "desde este verano, todas las lecturas se realizan por la privada".

El diputado socialista ha acusado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de "faltar el respeto a todas las mujeres" y ha exigido que aclare todos los datos porque solo han tenido acceso al "número de invitaciones que se realizaron o se dejaron de realizar". Una información que el grupo socialista ha solicitado en Les Corts.

MORANT: "ROZA LO ABSOLUTAMENTE PELIGROSO"

Por su parte, Morant ha denunciado que estos "recortes" empiezan "a rozar ya lo absolutamente peligroso" y ha lamentado que en la zona sanitaria de Gandia "el cien por cien de estas revisiones para el cribado del cáncer de mama se han externalizado", unas "16.000". También ha cifrado en "20.000" las mujeres de la provincia de Alicante que "no fueron llamadas" a las mamografías.

"Estamos asistiendo ante una privatización y un desmontaje de la sanidad pública que nos preocupa", ha apuntado la líder del PSPV, que ha reclamado que "el dinero de los vecinos y de las vecinas", que aportan "todos" a través de impuestos, vaya para mejorar los equipamientos de los hospitales públicos y no a "derivaciones pagadas con el dinero de todos en las empresas privadas".

La también ministra de Ciencia ha asegurado que hay "más de ocho meses de espera en algunos casos para el cribado y más de dos años a la hora de hacerte la revisión". "Nos estamos jugando la vida de muchas mujeres", ha apostillado.

BERNABÉ EXIGE EXPLICACIONES A CATALÁ

En el caso de la ciudad de València, la también líder del PSPV municipal, Pilar Bernabé, ha indicado que, de acuerdo a los datos a los que ha tenido acceso su partido, "30.000 mujeres" deberían haber sido llamadas para poder realizarse esta prueba diagnóstica.

"Se lo digo directamente a Mª José Catalá [alcaldesa de València], a las mujeres de la ciudad de València. Yo tengo 46 años y todavía estoy esperando que me llegue la carta; todavía estoy esperando a que alguien me diga que tengo que hacerme una mamografía porque me toca por edad", ha manifestado.

Ante esta situación, Bernabé ha reclamado al conseller "que haga el favor de proteger a todas las mujeres valencianas y que nos avise y nos llame para que todas tengamos los mismos derechos".