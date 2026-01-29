El PSPV de Mislata rechaza una comisión de investigación sobre el accidente del hinchable donde murieron dos niñas

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El PSPV, grupo que gobierna en el Ayuntamiento de Mislata (Valencia), ha rechazado una moción presentada por el PP --y apoyada por Compromís y Vox-- en la que pedía la creación de una Comisión Especial de Investigación con el fin de "analizar, esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades" en el accidente ocurrido en el castillo hinchable que el 4 de enero de 2022 provocó la muerte de dos niñas de cuatro y ocho años.

La moción reclamaba, "garantizando un enfoque respetuoso, transparente y sensible hacia las familias afectadas, así como una actitud de cercanía y acompañamiento institucional", celebrar tres sesiones en esta comisión: una técnica, con la comparecencia de los técnicos municipales que hubieran intervenido en el asunto o cuyas funciones estuvieran relacionadas con él, así como el concejal responsable del área correspondiente; otra con el promotor de la feria, los propietarios de las atracciones y el ingeniero privado que emitió el informe sobre la correcta instalación y seguridad de las atracciones y otra para "dar voz" a las familias de las víctimas si quisieran intervenir.

En la moción, el PP justificaba la petición en que las familias "han manifestado en diversas ocasiones haberse sentido insuficientemente acompañadas y atendidas por el Ayuntamiento y por su máximo representante, el alcalde de Mislata".

"Sin entrar en valoraciones personales ni en intencionalidades, entendemos que esta percepción de falta de tacto y de apoyo institucional merece ser escuchada y tenida en cuenta, ya que el acompañamiento humano y el respeto a las víctimas forman parte esencial de la acción pública", recogía el texto, que añadía que la comisión "deberá no ser orientada a reabrir heridas sino a esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, depurar responsabilidades, revisar las actuaciones realizadas y extraer conclusiones que permitan reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".

Durante el debate de la moción en el pleno, el edil del PP Fernando Gandia ha defendido la necesidad de depurar responsabilidades en una comisión de investigación "con transparencia y respeto" porque "hay demasiadas preguntas sin respuesta" que, a su juicio, el alcalde no quiere responder. "Quien no es capaz de ponerse en la piel de unos padres rotos no puede ejercer una responsabilidad pública con la humanidad que exige", ha aseverado.

Frente a estas reclamaciones, el socialista Ximo Moreno ha acusado al PP de presentar esta moción por "oportunismo" y como "arma política", al tiempo que ha rechazado entrar en otras valoraciones hasta que no acabe el proceso judicial para "extremar la prudencia". "No porque falte empatía, sino porque precisamente la hay, no porque temamos la verdad, sino porque creemos en la justicia", ha enfatizado.

"CONFIAMOS EN LA JUSTICIA"

Según ha denunciado, esta moción supone "reabrir el dolor" de las familias "cuatro años después". "Los plenos no son tribunales de justicia, y nosotros confiamos en la justicia", ha recalcado, al considerar que una comisión de investigación en el Ayuntamiento puede generar "interferencias" en la causa.

Y ha argumentado: "Aquí se pretende construir un juicio político sin base jurídica ni administrativa. Se habla de depurar responsabilidades cuando no hay ningún concejal imputado, ningún cargo político investigado, ni ninguna resolución que apunte a responsabilidades políticas directas hasta la fecha".

Por su parte, la concejala de Compromís, Sílvia Maiques, ha recordado que su grupo ya pidió una comisión de investigación tras el accidente, pero ha acusado al alcalde, el socialista Carlos Fernández Bielsa, de no permitir que se pusiera en marcha. "¿Hasta cuándo va a seguir callado?", ha espetado al primer edil, a quien ha exigido "valentía".

El edil de Vox, Álvaro Galán, también ha apoyado la creación de una comisión de investigación porque "debe haber transparencia, respeto y responsabilidad institucional". Además, ha puesto en duda la "cercanía y empatía" de Bielsa hacia las familias afectadas por el accidente.

"MENTIR" Y "MALA PERSONA"

Ante el rechazo de esa comisión, los padres de Vera, la menor de cuatro años fallecida en el hinchable, han acusado en un mensaje en redes sociales a Carlos Fernández Bielsa de "mentir" al afirmar en un programa de televisión que había estado "a su lado" desde la muerte de la niña.

"Ahora ha ido un paso más allá. Necesitamos visualizar esta maniobra sucia que está haciendo el Ayuntamiento de Mislata contra nosotros porque sentimos impotencia y rabia por igual", denuncian, y reprochan al primer edil ser "una mala persona" por el rechazo a la comisión de investigación.

"Tú y tus concejales/as la habéis tumbado, haciendo ver que era una argucia política porque el abogado de los padres de Vera (osea, nosotros) pertenece a un partido político. Decir que se nos revuelve el estómago es poco. Cuando unos padres que han perdido a su hija contratan a un abogado, lo último que hacen es investigar sobre su orientación política", lamenta la familia, que subraya que no tiene por qué justificarse y se desvincula de la petición de investigación del PP.

"Bielsa, como máximo responsable del Ayuntamiento de Mislata , te invitamos a que te reúnas con nosotros cuando quieras para hablar de todas las mentiras que utilizas para no pronunciarte sobre el 'accidente' donde mataron a nuestra hija. Dinos a la cara por qué no quieres que se abra una investigación en tu ayuntamiento", le trasladan, y reprochan que rechace la comisión de investigación con el argumento de que el caso está "judicializado".

La familia le recalca que, si realmente piensa en su dolor, "aún estás a tiempo de abrir esa investigación para darnos las respuestas que nos puedan dar algo de paz. Nos importa un bledo el color político de los responsables de la muerte de nuestra hija, lo repetiremos las veces que haga falta, solo queremos que den la cara y la justicia depure responsabilidades", concluye.

"DOBLE VARA DE MEDIR"

Por su parte, la portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado "la doble vara de medir del PSPV, que en Les Corts no paran de exigir la comparecencia de las víctimas en la comisión de investigación y cuando ellos tienen posibilidad de hacerlo no solo esquivan a las víctimas de la tragedia del castillo hinchable, sino que ni siquiera son capaces de aprobar la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Mislata y la rechazan de plano en el pleno".

La diputada 'popular' ha lamentado que "cuatro años después del trágico accidente de Mislata, ni siquiera el alcalde socialista se ha dignado a recibir a las familias de las las menores fallecidas y, para colmo, se dedica a mentir, asegurando que las había recibido cuando no es verdad". "Y hoy, se niega a investigarlo", ha zanjado.