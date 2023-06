El PSPV de Náquera llama al vecindario a colocar banderas LGTBIQ+ en los balcones tras prohibirlas Vox y PP

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de Náquera (Valencia) ha hecho un llamamiento para que el vecindario de la localidad coloque banderas LGTBIQ+ en sus balcones, terrazas o ventanas, aprovechando la celebración del Orgullo, tras prohibir el nuevo gobierno municipal --conformado por Vox, partido del que es el primer edil, y el PP-- la colocación de estos distintivos en fachadas de edificios municipales.

"Llenaremos las fachadas de nuestras casas con los colores que el nuevo gobierno niega a toda la sociedad", señala el PSPV en un comunicado publicado en sus redes sociales, al tiempo que garantiza que no darán "un paso atrás" ante un gobierno "que niega la existencia de una parte de los ciudadanos".

En esta línea, ha censurado que el motivo del "silencio" sobre el pacto de gobierno --entre Vox y el PP-- es "la negación de la violencia machista y la prohibición de colgar específicamente banderas LGTBIQ+ de las fachadas de edificios municipales".

"El pacto de La Noria es realmente el pacto de la vergüenza y del odio", ha censurado el PSPV, que ha advertido de que el acuerdo de gobierno "pone por delante que no tenga lugar la bandera LGTBIQ+ y niega la violencia machista, mientras dice promover los valores constitucionales".

Así, ha denunciado que "la dupla de derecha y extrema derecha convierte a Náquera en el laboratorio de las políticas de odio y discriminación hacia los colectivos víctimas de una mayor violencia".

En esta línea, ha criticado que, mientras el PP "se dedica a repetir que la violencia de género existe y se tiene que combatir", los 'populares' de Náquera "hacen suyo el ideario de Vox y compran su discurso". "Reivindican celebrar el Día de la Constitución Española pero recortan derechos y libertades en lo que está en su mano", ha lamentado.

Por último, han reprochado al nuevo alcalde, Iván Expósito (Vox), que hace "apenas tres días pronunciaba en su discurso que gobernaría para todos" y ahora, sin embargo, "ya no solo niega la palabra a los naqueranos representados por la oposición, sino también la representatividad a todos los miembros del colectivo LGTBIQ+ que viven en nuestro pueblo". "Niega la realidad de miles de mujeres asesinadas, perseguidas y apaleadas por sus parejas", ha advertido.

El acuerdo de gobierno, firmado el pasado viernes, por el que el candidato de Vox, Iván Expósito, fue investido alcalde con los votos a favor de su formación y de los ediles 'populares', establece, entre otras medidas, que el ejecutivo municipal "promocionará los valores constitucionales y, según el cumplimiento de la ley de banderas", no colocará banderas LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales", sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia', y celebrará el día de la Constitución, la Hispanidad y un día de "memoria municipal a las víctimas del terrorismo".