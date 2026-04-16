PSPV pide la agenda de Marí Olano para conocer "las reuniones mantenidas para ofrecer empleos de manera irregular"

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, en una rueda de prensa.- PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha pedido que se haga pública "de manera inmediata" la agenda de reuniones del concejal de Grandes Proyectos y Contratación en el consistorio, José Marí Olano (PP), "para esclarecer todas las reuniones que ha mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular" en el consistorio.

Así lo ha indicado el portavoz del grupo socialista en esta corporación local, Borja Sanjuan, que ha reclamado transparencia y ha advertido de la puesta en marcha de posibles nuevas acciones judiciales por parte del PSPV-PSOE "en caso de que no sea facilitada" esa agenda "o no se haya publicado".

Los representantes de esta formación política en el ayuntamiento de la capital valenciana piden así "formalmente la documentación" mencionada con el fin de "averiguar si Olano, que mantiene en secreto su agenda, ha mantenido encuentros secretos con afectados" por la presunta prevaricación que investiga la Fiscalía Anticorrupción por la "recolocación de empleados públicos".

Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá (PP) y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007. La investigación afecta también a las concejalas del ejecutivo de Catalá Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y a cuatro trabajadores públicos.

Los dos grupos de la oposición en el consistorio valenciano, Compromís y PSPV, han pedido a la Fiscalía que en este proceso se investigue también a José Marí Olano tras conocerse unos audios en los que este edil "ofrecía plazas a medida en el Ayuntamiento" para empleados de ese consorcio a partir de su liquidación.

Sanjuan ha manifestado, en un comunicado, que este asunto "vuelve a situar al Ayuntamiento de València bajo sospecha como consecuencia de la gestión realizada por el PP".

"Desde el grupo socialista hemos exigido que se haga pública de manera urgente la agenda de reuniones José Marí Olano, un concejal que aparece en audios regalando puestos públicos a dedo a ex trabajadores de la Marina", ha aseverado el portavoz del PSPV-PSOE.

Borja Sanjuan ha apuntado que "la ausencia de información sobre la actividad institucional del edil" de Grandes Proyectos y Contratación "constituye un hecho de extrema gravedad".

"Es un concejal que no está publicando la agenda de con quién se reúne ni dice para qué empresas trabaja y está a sueldo", ha subrayado el representante del grupo socialista, que ha recordado que Catalá concedió a Marí Olano "la compatibilidad para trabajar para empresas ajenas a este ayuntamiento".

Sanjuan ha remarcado que "la transparencia no es opcional en la gestión pública". "Cualquier reunión que tiene un representante público de este ayuntamiento debe constar en agenda", ha dicho, al tiempo que ha considerado que "si se han mantenido reuniones que se han ocultado, si se han mantenido reuniones opacas al margen de esa agenda, se está cometiendo una irregularidad".

Asimismo, ha asegurado que el PSPV-PSOE ya ha solicitado formalmente el acceso a esa información que pide y ha insistido en que si no se obtiene respuesta su partido acudirá "nuevamente a los tribunales". "Hemos solicitado ya esa lista y en el caso de que no sea facilitada o no se haya publicado, lo pondremos otra vez más en conocimiento de la justicia", ha dicho.

"NO ES AISLADO"

Borja Sanjuan ha añadido que "este caso no es aislado, sino que forma parte de una dinámica más amplia que ya ha sido denunciada por los socialistas y que ha derivado en diversas investigaciones judiciales que afectan al actual equipo de gobierno".

El portavoz del PSPV-PSOE ha afirmado que la prioridad es "cerrar cualquier resquicio a prácticas irregulares" dentro de la administración local y garantizar que los recursos públicos se gestionan con criterios de legalidad y mérito. "Hay que achicar el espacio que tienen determinadas personas para pensar que la administración es un sitio donde pueden regalar puestos públicos y asignar contratos a dedo", ha aseverado.

"RESPONSABILIDADES"

Los socialistas han asegurado que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción "confirma la gravedad de las denuncias" que vienen realizando en los últimos meses y han reiterado su "compromiso" de seguir actuando "con contundencia" para "depurar responsabilidades".

Desde el PSPV-PSOE han pedido a Catalá que "dé explicaciones públicas" y "asuma responsabilidades políticas ante una situación que está deteriorando gravemente la imagen y la credibilidad del Ayuntamiento de València".