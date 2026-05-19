El PSPV presenta una propuesta de presupuestos para la Diputació de València con un plan de inversiones de 250 millones

El portavoz del PSPV en la Diputació de València y líder del partido en esta provincia, Carlos Fernández Bielsa, comparece en rueda de prensa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en la Diputació de València y líder del partido en esta provincia, Carlos Fernández Bielsa, ha anunciado la presentación de una propuesta de presupuestos por parte de su grupo para la corporación provincial que incluye un plan de inversiones de 250 millones de euros, que ha definido como "municipalista, progresista, igualitaria y basada en la objetividad", además de "valiente", y cuyo objetivo es generar "más equidad territorial" y avanzar en el municipalismo.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este martes en la sede del PSPV, en València, en la que ha argumentado que los socialistas valencianos deciden presentar esta propuesta en vista que el PP y Ens Uneix están "negociando con la ultraderecha" las cuentas de la institución de 2026, ya que para el PSPV resulta una "obligación ética" excluir a Vox de cualquier negociación presupuestaria. También ha argumentado que su grupo la pone encima de la mesa por "responsabilidad institucional" y ante la "deriva" del ejecutivo provincial que lidera el 'popular' Vicent Mompó.

De hecho, Bielsa ha llegado a calificar la propuesta de presupuestos que les hizo llegar el PP el pasado viernes por la tarde de "poco ambiciosa" para el municipalismo y de "insuficiente" para las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, ante un momento "inédito" para la provincia de Valencia, ha resaltado.

Dicho esto, el también líder del PSPV provincial ha instado al PP y a Ens Uneix a decidir "si prefieren negociar los presupuestos con la ultraderecha --de Vox-- o respaldar la propuesta de los socialistas" y ha reivindicado que, ante un gobierno de la Diputació "colapsado", únicamente "una propuesta progresista puede dar respuesta a los retos reales que tiene la provincia de Valencia y el conjunto de la ciudadanía".

El plan de inversiones de 250 millones de euros que plantean los socialistas en su propuesta, según ha detallado Bielsa, recoge una partida "sin sectarismos y objetiva" de 120 millones de euros para el fondo de cooperación municipal extraordinario, 41 millones para un plan específico destinado a los municipios afectados por la dana, 44 millones para infraestructuras y desarrollo y 14 para el tejido social y el comercio local, entre otras.

También incluye otras consideraciones "de tipo político" como la exigencia de convocar un pleno del estado de la provincia, impulsar un plan estratégico para la misma, la creación de un Consell de Estrategia Territorial y Desarrollo Socioeconómico, una cumbre de alcaldes para mejorar la coordinación con los municipios y un refuerzo de la estructura administrativa y técnica para agilizar la resolución de expedientes vinculados al Pla Obert d'Inversions.

Los socialistas también defienden la participación de los grupos políticos en las mesas de negociación para, entre otras cosas, que garantizar los principios de igualdad, equidad y transparencia en las comisiones de servicios de la Diputació.

((Seguirá ampliación))