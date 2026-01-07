El PSPV reclama a Feijóo que explique ante la jueza de la dana "por qué mintió" al decir que estuvo informado por Mazón

Archivo - El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que explique ante la jueza de Catarroja (Valencia) en su declaración prevista para este viernes "por qué mintió a la opinión pública española" cuando afirmó "que había estado informado en todo momento" y "desde el día anterior" a la tragedia por parte del entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, lo que ahora "se ha demostrado falso" al conocer los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron ambos aquel día.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, en las que ha lamentado la situación de "bucle" que vive la Comunitat Valenciana, con un Consell "paralizado" y un PP que está "más preocupado de su propia supervivencia que de mejorar la vida de los valencianos". Dicho esto, ha afeado a Feijóo que "filtrara" sus mensajes con Mazón en plena Nochebuena, provocando "dolor" a las víctimas de la dana.

A juicio de Muñoz, la testifical de Feijóo este viernes "nos lleva a ese bucle maldito" en el que está instalada la Comunitat, que ha sido "incapaz de pasar página" del 29 de octubre "por culpa del PP en su conjunto". Todo ello, mientras la región está sumida en "una parálisis que está teniendo consecuencias" y con unas Corts que no celebrarán una sesión de control al jefe del Consell "hasta mediados de febrero probablemente", lo que evidencia la voluntad del PP de "amordazar y evitar el debate parlamentario".

Sobre los mensajes de WhatsApp entre Feijóo y Mazón, ha considerado que el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está intentando "pasar de puntillas por toda esta situación" pero ha recalcado que desde "el primer momento" ha sido una persona "que ha encubierto a Carlos Mazón", hasta el punto de que el día anterior a su dimisión "seguía siendo uno de los puntales básicos de su apoyo".

Además, el síndic socialista se ha mostrado consciente de que Llorca "le debe el asiento" a Feijóo, por lo que "no se va a atrever a pronunciar nada que vaya en contra" del líder del PP. Y sobre los mensajes de los representantes del Gobierno el 29 de octubre a los que señala el PP, ha considerado que, si la jueza no los ha pedido, "será porque considera que no son relevantes" para la investigación.

"ESTRETEGIA ORGANIZADA" DEL PP CONTRA EL GOBIERNO

Dicho esto, ha hecho hincapié en que lo "conocido" y ahora ya "certificado" es que durante este tiempo ha existido "una estrategia organizada del PP" para eludir su responsabilidad en la emergencia, basada en "mentiras" sobre lo que hizo Carlos Mazón el día de la dana y también sobre el trabajo de los órganos estatales: "Se dedicaron a mentir y lo vemos en los 'whatsapps' de Feijóo, en los que le dice --a Mazón-- que lo que tiene es que liderar la comunicación en lugar de preocuparse por las víctimas".

También ha censurado la "instrumentalización y coordinación de todo el PP para mentir de manera deliberada en todo lo que había ocurrido" durante el día de la dana y sobre "el apoyo y la ayuda prestada por los órganos del Estado". "Lo importante para el PP no eran las víctimas, sino generar un relato falso para intentar no tener responsabilidad de lo que ocurre durante la dana y echar la culpa al Gobierno de España, lo cual se ha demostrado absolutamente falso", ha resumido.

"PARÁLISIS" DE LA COMUNITAT Y DE LES CORTS

En otro orden de asuntos, José Muñoz ha denunciado que el Consell "solo se ha gastado el 3% del presupuesto" para ejecutar la recuperación de los colegios afectados por la dana, un dato que demuestra que el PP "no está haciendo el trabajo de reconstrucción como toca". También ha criticado que la sanidad pública está "absolutamente colapsada" mientras la privada "sigue engordando su cuenta de resultados".

Con todo, ha resumido que el año comienza "con una parálisis evidente de un gobierno que está caduco, que es la continuidad del Consell de Mazón y con un 'president' que se llena la boca de hablar de diálogo pero que ni lo ejerce con la oposición ni tampoco plantea soluciones a los valencianos". Frente a ello, ha garantizado que el PSPV continuará con su labor de "fiscalización de este desastre de ejecución" del PP y "generando esa alternativa progresista" en la Comunitat Valenciana.

En esta línea, ha denunciado la "parálisis" que sufren Les Corts, donde el nuevo periodo de sesiones no comenzará hasta el 9 de febrero. "No hay sesiones de control, las comisiones están paralizadas, no se está cumpliendo el reglamento que dice que las comisiones estatutarias tienen que reunirse al menos una vez al mes (...) porque hay una voluntad del PP y de Vox de que no haya trabajo en este parlamento y de que esté silenciado", ha sostenido.

EL DIÁLOGO DE LLORCA ES "UN JUEGO DE APARIENCIA"

Sobre el "diálogo" al que ha apelado Pérez Llorca desde su toma de posesión, el síndic del PSPV ha considerado que es "todo un juego de apariencia" y ha afeado al jefe del Consell que se presente "como una persona dialogante que quiere hablar" mientras que a los socialistas "nadie" les ha llamado. "No ha cambiado nada, porque una cosa es decir que vas a dialogar y otra muy diferente hacerlo y, sobre todo, asumir los compromisos que te pide la parte con la que quieres dialogar", ha aseverado.

A su juicio, ni Pérez Llorca ni el PP "dialogan con nadie que no sea la extrema derecha de Vox". Por esta misma razón, ha argumentado que no puede "asumir" que el Pacto de Les Corts sea "solo con una parte de la bancada, en este caso con la extrema derecha, sin que se haya hablado ni llamado ni dialogado con los otros dos grupos parlamentarios", el PSPV y Compromís. "No se puede hablar de un pacto cuando solo se firma con un grupo parlamentario de extrema derecha", ha recalcado.

MAZÓN DEBERÍA RENUNCIAR A SUS PRIVILEGIOS COMO 'EXPRESIDENT'

Respecto al debate que Compromís quiere volver a poner encima de la mesa sobre el estatuto de los 'expresidents' para quitar los "privilegios" a personas que "no se los merecen" como Carlos Mazón, Muñoz ha valorado que la figura del 'expresident' de la Generalitat es "valiosa" pero "el problema" es que los del PP "no están a la altura".

Dicho esto, ha garantizado que los socialistas siempre van a "defender la institucionalidad" y esta figura y ha considerado que "determinadas personas, por su propia conciencia, deberían renunciar de motu propio a las asignaciones y los beneficios que tienen" los expresidentes. A su juicio, debería haber "una presión social y también del PP" y de Pérez Llorca para "obligar" a Mazón a dejar su acta de diputado y "renunciar a los privilegios" que tiene.

Finalmente, sobre la reforma de los órganos estatutarios, ha señalado que "a priori parece que no se podrán renovar" esta legislatura, puesto que "en estos momentos se ve muy complicado" porque el pacto de Les Corts para el PP es "pactar con la extrema derecha" y ahí hay "poca capacidad de la oposición" para acordar.