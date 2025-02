El PSPV replica a Mazón sobre el 29O: "Hay quien no estuvo en su lugar de trabajo, y eso lo saben todos los valencianos"

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Jordi Mayor, ha replicado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que el pasado 29 de octubre --el día de la dana-- "hay quien no estuvo en su lugar de trabajo ese día", en alusión al jefe del Consell, algo que "saben todos los valencianos".

De este modo lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, después de que Mazón haya asegurado este lunes que si el Gobierno de España "hubiera alertado" del desbordamiento del barranco del Poyo el 29-O "a tiempo", el mensaje de alerta del sistema ES-Alert "habría salido antes" la tarde de la riada.

Para Mayor, "no puede irse uno a correr un maratón, a entregar premios, a irse a comer a un restaurante con total tranquilidad cuando ya hay emitidas alertas rojas, cuando ya están desapareciendo personas esa misma mañana --del 29 de octubre-- y cuando hay pueblos anegados e inundados".

"Aquí hay quien no estuvo en su lugar de trabajo ese día, eso lo saben todos los valencianos y todas las valencianas", ha señalado Mayor, en alusión a Carlos Mazón, al tiempo que ha afeado tanto al PP de la Comunitat Valenciana como al nacional que no hayan dado "ninguna respuesta" ante esa "irresponsabilidad" del 'president' de la Generalitat.

EL SAIH "NO DEJÓ DE MANDAR INFORMACIÓN"

Por otro lado, preguntado por la información que publica Las Provincias, que señala que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, admitió en una reunión de la junta de gobierno del mes de diciembre que entre las 16.13 y las 18.43 del 29O no se transmitió información de esta rambla, Jordi Mayor ha afirmado "desconocer" la misma. "No he escuchado al señor Polo hacer esa afirmación", ha añadido.

De hecho, ha continuado que en esa misma información ha leído que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) "no dejó de mandar información" durante esa tarde. "Yo, como alcalde --de Cullera-, estuve consultando en tiempo real la afluencia del río Magro y del Júcar", ha asegurado.

Por tanto, ha considerado que "todas esas informaciones lo que buscan es no hablar de lo importante, y es que, ante una emergencia, lo importante es lo que se hace en la preemergencia".