Puig celebra poder expresarse en valenciano en Congreso como "paso adelante" para defender la cultura e identidad propia

Critica a Mazón por "intentar polemizar y hacer conflicto" con la lengua: "Es romper la convivencia y eso es lo que no podemos permitir"



ALICANTE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV, senador territorial y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrado que en el Congreso los diputados puedan expresarse en valenciano y en otras lenguas cooficiales, puesto que considera que es un "paso adelante" para defender la cultura e identidad valencianas.

Así se ha expresado este miércoles Puig en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha asistido a la inauguración del Observatorio Astronómico 'Guillermo Bernabeu' de la Universidad de Alicante (UA).

"Poder expresarse en el Parlamento español en valenciano es un paso hacia adelante para defender nuestra cultura e identidad", ha enfatizado Puig, al tiempo que ha ensalzado como "una gran riqueza" la diversidad lingüística.

Asimismo, ha censurado la posición de los partidos de derechas, que cree que es un "alejamiento de la España real". "Quieren patrimonializar una España que forma parte del pasado, en la que no se permitía hablar lenguas que no eran el castellano. Una España uniformizada, que no es la España moderna a la que aspiramos todos", ha sostenido.

Además, Puig ha propuesto que el Senado sea una cámara territorial en la que "el uso de las lenguas debe ir mucho más allá de lo que en este momento está contemplado". "No puede continuar siendo un espacio reservado, como va a ser ahora, a un altavoz de la oposición a un futuro Gobierno, en caso de producirse", ha afeado, después de que este martes el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciara la presentación de una iniciativa en el Senado para eliminar el uso de las lenguas cooficiales en esta cámara.

En este sentido, ha rechazado un "retroceso o contrareforma" y ha abogado por "avanzar en lo que se inició en su momento": "El uso de las lenguas para que la cámara territorial represente lo que dice la Constitución que debe ser el Senado, y que no lo es en este momento", ha subrayado.

CRITICA LOS "PASOS ATRÁS" DE MAZÓN CON LA AVL

Por otra parte, en relación a la reunión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL), en la que el jefe del Consell propuso "recuperar el espíritu fundacional" de la institución normativa y "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos", Puig ha criticado lo que a su juicio son "pasos atrás".

"Es absurdo, es intentar polemizar y hacer conflicto de la lengua, que no es un conflicto, es una oportunidad de ver la vida a través de una cultura determinada. Me parece que volver a romper el acuerdo de la AVL, a romper lo que significó ese pacto por la lengua, es simplemente la representación real de lo que significa que Mazón haya dejado la cultura en manos de la extrema derecha", ha aseverado.

Puig ha cuestionado si esa "intromisión de la política" ocurriría en la Real Academia de la Lengua. "Parece absolutamente paranoico. No tiene ningún tipo de sentido y lo único que se quiere es intentar volver atrás un acuerdo que ha ayudado al valenciano y al uso con total normalizad de valenciano y castellano en nuestro territorio. Es romper la convivencia y eso es lo que no podemos permitir", ha concluido.