Puig duda que se puedan celebrar fiestas como Fallas o Magdalena hasta que no haya una inmunización masiva

Pide a los Ayuntamientos que los días festivos sean lectivos para no favorecer ninguna celebración

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves que, hasta que no haya una vacunación o inmunización "masiva" contra el coronavirus, es "muy difícil que puedan plantear fiestas" como las Fallas y la Magdalena y, de hecho, ha anunciado que pedirá a los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración.

Así lo ha indicado en rueda de prensa conjunta con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras la reunión de la comisión interdepartamental Covid-19, en la que se ha analizado la evolución de la pandemia, el alzamiento de algunas de las limitaciones impuestas y el mantenimiento de otras, como el cierre perimetral del conjunto de la Comunitat o el toque de queda nocturno.

Puig ha recalcado que "es evidente que en estos momentos no estamos en condiciones de que se realice ninguna fiesta aún" y si bien no se puede prever qué ocurrirá en el futuro porque dependerá de la evolución de la pandemia, considera que "a corto y medio plazo no parece que estemos en una situación de normalización". Por tanto, ha dicho, "hasta que no haya vacunación masiva y no consigamos acelerar los procesos de inmunización, es muy difícil que se puedan plantear fiestas masivas" como las Fallas o La Magdalena.

"El virus ha atacado nuestra forma de ser", ha lamentado el 'president', que opta por "esperar y ser muy prudentes para fijar un calendario" con fechas de celebración puesto que hay "muchas incertidumbres aún", como la cantidad de vacunas que finalmente recibirá la Comunitat Valenciana para la vacunación masiva en los próximo meses, la evolución las nuevas variantes del virus y su evolución.

En todo caso, ha expresado que "más pronto que tarde volveremos a la normalidad" porque la "esperanza es la vacunación" pero, hasta ese momento, ha pedido mantener la "máxima prudencia". "Todo el mundo es consicente de la situación y hay que actuar con la máxima prudencia", ha recalcado Puig, quien ha pedido a las autoridades locales que las previsiones de futuro se hagan "con la máxima prudencia".

En esta línea, ha señalado que desde la Generalitat se recoemienda a los municipios que los días festivos asociados a las fiestas "sean lectivos" porque "no parece que tenga sentido que si no hay Fallas, Magdalena" u otros, haya fiesta porque "no puede haber ningún elemento que generara una atmósfera en torno a la no fiesta que acaba siendo fiesta y produciendo más contagios".

REUNIONES

Al respecto, la consellera Ana Barceló ha señalado que a lo largo de la semana que viene mantendrán reuniones con los ayuntamientos de Castelló y València para marcar las "líneas rojas sanitarias" que se deben respetar durante los días en que se celebraría la Magdalena y las Fallas.

Para Barceló, es "necesario" que ambas administraciones mantengan "una coordinación para poder evitar cualquier situación que entendamos que no es compatible con el momento que estamos viviendo y con las restricciones y resoluciones que se dicten".

Así, ha indicado que abordarán con los consistorios "cuál es la secuencia de unas fiestas que no se van a celebrar" y establecerán mecanismos para que no se produzca "ninguna situación fuera de lo recomendable en estos momentos". En este sentido, ha remarcado que aunque "tristemente" estas fiestas "no se van a poder celebrar", "conviene analizar estos días".