Puig quiere impulsar una ley que desarrolle y dé estabilidad al Fondo de Cooperación Municipal

Publicado 02/09/2019 15:25:23 CET

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, prevé impulsar una ley para desarrollar y dar estabilidad al Fondo de Cooperación Municipal, un mecanismo estatutario puesto en marcha hace cuatro años, para poder dotarlo de más recursos e incluso se incluir criterios contra la despoblación.

Así se lo ha trasladado al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, en la reunión que ambos han mantenido en el Palau de la Generalitat en el marco de la ronda de contactos que el jefe del Consell ha previsto para el inicio de este nuevo curso político.

Al término del encuentro, Gaspar ha explicado a los medios esta voluntad de Puig de desarrollar el Fondo de Cooperación Municipal (que figura en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía) con una ley que permita darle "estabilidad y mecanismos para poder ir ampliando cantidades".

El presidente provincial ha valorado esta iniciativa como una "buena noticia" porque los ayuntamientos llevaban reclamando este fondo durante dos décadas y le ha dado en los últimos cuatro años autonomía a los consistorios, además de no tener "prácticamente burocracia" asociada: "Como presidente, y también como alcalde, pienso que es una muy buena iniciativa porque este fondo ha dado muchísimo oxígeno y autonomía".

Ha incidido en que los municipios tienen el 1 de enero recursos para poder decidir a qué los destinan "sin pasar por convocatorias o multitud de trabas administrativas".

A su juicio, las administraciones "deben ser simples y servir" a los ayuntamientos de la mejor manera posible, por lo que este fondo "va a ser una parte importante en la que va a pivotar esta legislatura".

Según ha remarcado Gaspar, las administraciones deben coordinarse y "ponerse de acuerdo" en tiempos complicados. Ha indicado que el bloqueo político a nivel nacional "evidentemente condiciona" sobre todo en materia de financiación y recursos, pero "el mundo sigue" y cada uno tiene sus competencias, dentro de las cuales puede actuar.

"Los ayuntamientos siguen y el fondo lo único que hace es darles autonomía, los recursos previstos de la Generalitat y la Diputación se pueden dar de muchísimas maneras, hasta que no existía el fondo se daban para hacer unas cosas y otras no, a algunos sí y otros no... desde que está el fondo son criterios transparentes y hay que seguir en esa línea", ha incidido.

Además, ha apuntado, Puig y Gaspar han abordado la posibilidad de tener ahora en cuenta factores que hace cuatro años no estaban sobre la mesa como la despoblación, añadiendo fondos complementarios.

En la reunión también han abordado cuestiones pendientes como el estado de las comisiones que tienen establecidas: la de transferencia de competencias y la de presupuestos. Se han emplazado a seguir trabajando en ambas después del parón estival y de los meses anteriores, marcados por las convocatorias electorales.

Sobre el estado de esa comisión que estudia la transferencia de competencias, ha indicado que está en la parte técnica y se sigue en la hoja de ruta inicial, siempre con el objetivo de usar "de la mejor manera posible" los recursos de los valencianos.

Preguntado sobre si en la reunión han abordado los ajustes a realizar desde el Consell y cómo podrían afectar a la corporación provincial, Gaspar ha explicado que han hablado "un poco de todo" y Puig ha mostrado su "preocupación" a la hora de elaborar los próximos presupuestos con un gobierno central en funciones.

"Es una preocupación del presidente, evidentemente, y va a ser una preocupación en la que se va a tener que poner toda la energía posible para que afecte lo mínimo posible durante los próximos meses en la ejecución final de este presupuesto y la elaboración del de 2020", ha concluido.