À Punt dará las Campanadas desde Utiel para "apoyar y reconocer la resiliencia de la ciudadanía" en la dana

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La televisión autonómica valenciana ha presentado este martes el programa especial de Nochevieja en el Ayuntamiento de Utiel (Valencia), desde donde se desplazará un gran operativo de À Punt para dar la bienvenida a 2026. Es la primera vez que la cadena retransmite las campanadas de Nochevieja desde fuera de la ciudad de València, una decisión con la que À Punt quiere "reconocer la resiliencia de la ciudadanía" en la dana y desde uno de los municipos afectados por las riadas.

Durante el acto se ha dado a conocer que María Fuster y Ferran Cano serán los presentadores del programa especial y los encargados de acompañar a los espectadores "en un momento tan señalado" del año, según ha informado la cadena en un comunicado.

Benjamín Marín, director de Comunicación y Marketing de À Punt, ha explicado que Utiel es "uno de los municipios afectados por la dana y la radiotelevisión pública quiere apoyar y reconocer la fortaleza y la resiliencia de la ciudadanía".

"Hemos elegido este escenario, Utiel, para representar nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra forma de vivir", ha añadido Marín. Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha expresado que están "muy ilusionados e inmensamente agradecidos a À Punt por elegir Utiel como escenario extraordinario para retransmitir un acontecimiento de tanta difusión como las Campanadas de Nochevieja".

Para el primer edil, "sin duda es un estímulo para nuestra ciudad, una muestra del compromiso de toda la Comunidad Valenciana y un reconocimiento al comportamiento de la ciudadanía de Utiel". Gabaldón ha añadido que "es una oportunidad única para dar visibilidad a nuestro municipio y con la que la cadena pública muestra su apoyo a Utiel como localidad afectada por la dana, donde comenzaron las devastadoras inundaciones".

"Un gesto solidario para simbolizar el compromiso con todas las poblaciones afectadas", ha dicho el alcalde, que espera que "sea un acontecimiento que marque un año fructífero para todos y, en especial, para Utiel, después de tanto sufrimiento".

La del 31 de diciembre será una noche de entretenimiento para comenzar el año "con esperanza y buenos deseos, y con la voluntad de recordar a los pueblos afectados por la dana".

El programa especial incluirá conexiones en directo con diferentes localidades de la Comunitat Valenciana para "pulsar el ambiente en una noche tan especial y compartir con la gente la entrada del nuevo año a pie de calle". Además, también habrá actuaciones musicales como la banda de rock Mistela y "muchas más sorpresas" desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel.