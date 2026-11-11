À Punt despliega una cobertura especial para las elecciones generales del 29N

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VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cita electoral del próximo 29 de noviembre tendrá un seguimiento "destacado" en À Punt. La cobertura llegará a la televisión, la radio, el portal digital y las redes sociales, con información electoral durante la campaña, entrevistas a los candidatos y candidatas, un debate en directo y un programa especial la noche electoral, según ha informado la cadena en un comunicado.

Las entrevistas a los representantes de las candidaturas con representación que concurren a los comicios se emitirán en directo en Les NTC del Matí, simultáneamente por la radio y la web, y tendrán una duración de 30 minutos. El orden será de menor a mayor representación en las últimas elecciones generales.

Además, À Punt ofrecerá en directo el Debate 24N, que estará presentado por Amàlia Sebastián y Juanma Melero, desde el Centro de Producción de Programas de Burjassot, donde participarán los cabezas de lista que cada partido elija entre las candidaturas de las tres circunscripciones.

El debate empezará a las 22 horas y tendrá una duración de 90 minutos, con emisión simultánea en televisión, radio y web. La fecha se podría modificar para evitar que coincida con los debates electorales de ámbito estatal que se programen.

El domingo, 29 de noviembre, À Punt ofrecerá un programa especial de seguimiento de la jornada electoral en televisión. Empezará a las 19.15 horas y se alargará aproximadamente hasta la una de la madrugada, cuando ya se hayan escrutado los resultados y hayan comparecido los principales protagonistas.

El espacio incluirá una tabla de análisis y conexiones en directo desde las sedes de los partidos políticos en Valencia y las sedes centrales de Madrid para seguir de cerca la evolución de la noche y conocer los resultados.

Por otro lado, los bloques electorales tendrán una duración de ocho minutos en el NTC Migdia y de cinco minutos en Les NTC del Matí i NTC Nit. En la radio, los bloques durarán cinco minutos en Les Noticies del Matí y cuatro minutos en Les Noticies del Migdia y en el informativo nocturno Contrapunt.