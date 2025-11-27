Quintanilla (CEV Alicante) pide a Pérez Llorca que "mantenga" la "defensa e impulso" al sector empresarial

Archivo - El presidente de CEV Alicante y Uepal, César Quintanilla, en una imagen de archivo - UEPAL - Archivo

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante y de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha pedido este jueves al recién investido 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que "mantenga el apoyo del Consell en las medidas de defensa e impulso del sector empresarial y productivo que se han venido desarrollando desde los últimos dos años".

En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad" de la clase política para "no perder tiempo, avanzar en las mejoras y en la preparación" del tejido productivo "a un futuro que está en transformación y que crea nuevos retos".

A través de un comunicado, ha aseverado que "la economía y la sociedad alicantina quieren sosiego, tranquilidad y seguridad para avanzar en sus proyectos, lo que hace necesario evitar los cambios bruscos e inesperados".

En este sentido, Uepal ha reclamado al presidente electo de la Generalitat Valenciana "mantener el rumbo en cuestiones que para el empresariado son básicas, como la simplificación administrativa y la desburocratización de los procedimientos; avanzar en la descarga fiscal y su racionalización, especialmente para las pymes y los negocios que regentan autónomos, y continuar las líneas de promoción y defensa del tejido productivo".

Quintanilla también ha pedido que "todas las administraciones cumplan con su obligación de disponer de presupuesto para cada ejercicio". A su juicio, "la Generalitat tiene una responsabilidad para adecuar las cuentas autonómicas a las exigencias actuales de la Comunitat Valenciana, tanto para cubrir las necesidades de reconstrucción que tiene la provincia de Valencia tras la dana como para atender a la provincia de Alicante en sus necesidades de desarrollo social y productivo".