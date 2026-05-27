Rafael Gil recurre el nombramiento de Gimilio como director del MuVIM

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VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València Rafael Gil, uno de los aspirantes a dirigir el MuVIM, ha recurrido la elección de David Gimilio como director del museo de la Diputació de València, ya que considera que "la valoración efectuada incurre en error material manifiesto, arbitrariedad y falta de motivación suficiente, además de vulnerar los principios de mérito, capacidad, igualdad y objetividad que deben regir cualquier procedimiento de provisión de puestos en la Administración Pública".

Según el escrito dirigido al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y a la diputada de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, al que ha tenido acceso Europa Press, Gil considera que en la notificación recibida el 21 de mayo "no identifica las personas integrantes de la comisión de valoración (si las hubiera) ni detalla los criterios, baremos o rúbricas aplicados para efectuar la evaluación comparativa de las candidaturas".

A su juicio, "de la propia redacción del informe se desprende que la valoración realizada ha sido esencialmente cualitativa y carente de parámetros objetivos verificables, lo que impide conocer las razones concretas que justifican la preferencia por una candidatura frente a otra".

Para Gil, "resulta especialmente significativo que el currículo resumido" de David Gimilio "haya sido desarrollado en mayor extensión y detalle" que el suyo, pese a que el currículo de Gil "acredita una trayectoria académica, investigadora, docente y de gestión cultural ampliamente superior y más extensa". También, argumenta que ha desempeñado funciones "de máxima responsabilidad institucional" y de gestión cultural durante ocho años como vicerrector de Cultura de la Universitat de València (2002-2010), "gestionando el patrimonio artístico universitario, diversas salas expositivas y varios museos universitarios".

Según el catedrático, "el informe impugnado omite valorar adecuadamente que el recurrente ha comisariado más de 20 exposiciones y dirigido más de ciento cincuenta exposiciones como vicerrector de Cultura de la Universitat de València". El recurrente además "acredita una trayectoria docente universitaria consolidada y continuada durante décadas en materias directamente relacionadas con la museología, museografía, patrimonio cultural y gestión cultural, dentro de másteres oficiales universitarios acreditados".

A su parecer, "la comparación objetiva de ambas trayectorias evidencia que la candidatura del recurrente presenta una experiencia académica, investigadora, docente, museística y de gestión cultural claramente superior en relación con las funciones inherentes al puesto convocado". Por ello, solicita que se admita el Recurso de Alzada y se realice "una nueva valoración de idoneidad objetiva, motivada y ajustada a los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia".

Hace una semana fuentes conocedoras confirmaron a Europa Press que David Gimilio Sanz será el nuevo director del MuVIM-Museu d'Art de la Diputació de València.