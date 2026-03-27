Rafael Maluenda preside el jurado oficial del Festival de Cine de Alicante

El cineasta Rafael Maluenda presidirá el jurado oficial del Festival de Cine de Alicante - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rafael Maluenda presidirá el jurado oficial del Festival de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo. Este evento que cumple su 23 edición y al que, de momento, se han presentado cerca de 1200 cortos y 80 largometrajes.

La Diputación de Alicante ha acogido esta virnes la presentación del jurado de las secciones oficiales. El responsable del área de Cultura de la corporación provincial, Juan de Dios Navarro, y el director del certamen, Vicente Seva, han dado a conocer, junto al propio Maluenda, el nombre de los integrantes de los distintos miembros de los jurados que valorarán el certamen y han destacado la gran calidad de los trabajos.

"Desde la Diputación de Alicante consideramos fundamental impulsar este tipo de iniciativas que potencian la cultura, en general, y el cine, en particular, a nivel nacional e internacional. Además, estos encuentros sirven de plataforma a la ciudad para proyectarse como destino y promocionarse dentro del turismo cultural", ha manifestado Navarro.

El acto ha contado con la presencia de varios miembros del jurado, a quienes Vicente Seva ha agradecido su compromiso e implicación, "es una tarea bonita, pero también una responsabilidad grande, por lo que agradezco el que os hayáis prestado a esta labor que, además, no es nada fácil, pues cada año recibimos más trabajos y de mayor calidad".

Por su parte, Maluenda ha destacado el papel del público, "que da sentido a todo lo que hacemos", así como la complicidad y el apoyo que recibe el festival alicantino de la industria cinematográfica a nivel nacional y la buena acogida que tiene por parte de los cineastas.

El jurado oficial responsable de valorar los seis largometrajes de la sección oficial y los cortometrajes nacionales, con Maluenda al frente, estará integrado, además, por la actriz Vanesa Romero, la productora de VFX, Fina Martínez, y el productor, director y actor Carlo D'Ursi. Su dictamen concederá la Tesela de Oro a la mejor película y la Tesela de Plata a la mejor actriz, actor, director y fotografía.

El jurado de la crítica 'Sergio Balseyro' lo formarán los especialistas David Fuentes, Gonzalo Eulogio y Augusto González. Mientras que el jurado de Cortos Documentales estará integrado por la profesora y vicedirectora de EASDA, Esther de las Heras, el coordinador del Aula de Cine de la UA, Israel Gil, y la doctora en Investigación Educativa de la UA, Natalia Contreras.

El director del máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante, John D. Sanderson, estará un año más en el jurado internacional acompañado por la productora y representante, Paloma Tejero, y el actor y director italiano Enzo Bossio.

Por otra parte, el cortometraje ganador dentro de la categoría LGTBI será evaluado por el presidente de la Fundación Mar a Mar, Juan Lledó, la maestra de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, Paula Pérez, y el modista y artista Yousef Ridaoui. Asimismo, el jurado de Animación estará compuesto por el director de Animalcoi, Jorge Vañó, el ilustrador Arly Jones y la doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad y profesora del UA, Tatiana Hidalgo.

FASHION FILMS

Como novedad en esta edición, el certamen contará con un nuevo jurado, que valorará los Fashion Films recibidos en la sección de Fashion Cinema y estará formado por la profesora de EASDA, Nuria Vicedo, la profesora de la UA y directora del grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual (ICOMAV), María Jesús Ortiz, el director creativo Víctor Claramunt y el fotógrafo Rafa Gallar.