Rambleta presenta 'Blaubeeren', la obra de Peris-Mencheta inspirada en el álbum real de fotografías de Auschwitz

Archivo - Escena de 'Blaubeeren' - JAVIER TOLOSA ECHEPARE - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta presenta el próximo 18 de abril 'Blaubeeren', una de las producciones teatrales más destacadas de la temporada, dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mencheta, que sitúa la memoria histórica en el centro de la escena a partir de un hallazgo real vinculado al campo de concentración de Auschwitz.

La obra parte del hallazgo de un álbum de fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial que muestra la vida cotidiana de los oficiales que administraban Auschwitz: imágenes de picnics, canciones, sonrisas y momentos de aparente normalidad tomadas a escasos metros de uno de los campos de exterminio "más letales de la historia", según ha informado la sala valenciana en un comunicado.

La trama comienza con la llegada de este álbum a manos de Rebecca Erbelding, directora de archivos del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. A medida que se adentra en las fotografías, emerge "una historia sorprendente sobre la convivencia cotidiana con el horror".

Cuando las imágenes se hacen públicas y empiezan a aparecer en las primeras páginas de periódicos de todo el mundo, un empresario alemán reconoce a su abuelo en una de ellas, e inicia un viaje personal que lo llevará a enfrentarse al pasado de su familia y a reflexionar sobre la memoria y la responsabilidad histórica.

A través de estas fotografías, 'Blaubeeren' se adentra en una pregunta "tan incómoda como urgente": "¿cómo es posible convivir con el horror y seguir llamándolo normalidad?".

El espectáculo, que ha obtenido seis candidaturas a los Premios Max 2026 --incluyendo Mejor espectáculo de teatro, Mejor adaptación o versión y Mejor dirección de escena para Sergio Peris-Mencheta, Mejor diseño de espacio escénico y videoescena, Mejor diseño de iluminación, y Mejor elenco de teatro--, se consolida como una de las propuestas escénicas "más relevantes" del año.

"'Blaubeeren' nos habla de lo que esas imágenes revelan sobre el Holocausto, pero también, y sobre todo, de lo que dicen sobre nuestra humanidad", señala la sala.

El texto original, 'Here There Are Blueberries', firmado por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, fue finalista del Premio Pulitzer de Teatro 2024. La adaptación de Peris-Mencheta, realizada en un momento vital "especialmente significativo", aporta una mirada "profundamente contemporánea que conecta pasado y presente, invitando al público a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a la violencia, la memoria y la herencia histórica".

Protagonizada por Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga, la obra examina las "extraordinarias e inquietantemente ordinarias" vidas de los nazis que trabajaron en Auschwitz, así como la labor de los historiadores contemporáneos que intentan reconstruir y comprender ese pasado.