Raphael, Luz Casal y Fangoria protagonizan el Festival Noches Mágicas de Alicante

ALICANTE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La onceava edición del Festival Noches Mágicas estará protagonizada por conciertos de Luz Casal, Raphael y Fangoria, entre otras propuestas musicales, de las que varias ya han colgado el cartel de 'sold out'. Estas actuaciones se completarán con otras actividades de arte, gastronomía y ocio, entre otras.

El Festival Noches Mágicas se desarrollará del 27 de julio al 13 de agosto en los Jardines Abril de Sant Joan d'Alacant (Alicante) y englobará diferentes disciplinas para hacer disfrutar al público, según ha indicado la organización en un comunicado.

A los conciertos de "grandes iconos" nacionales e internacionales, así como de bandas locales, se sumarán un elenco de artistas plásticos que exhibirán sus obras por todo el recinto, un espacio gastro con una variada oferta de productos alicantinos, la mejor coctelería, junto a sesiones dj's, performances, espectáculos, arte en directo y una delicada decoración.

Las actuaciones, que tendrán aforo limitado, se iniciarán el 27 de julio con Andrés Suárez; le seguirá el día 28 el concierto de Luz Casal, para el que las entradas ya están agotadas; y Revólver el 29 de julio. El día 30 será el turno de Ara Malikian; y el escenario lo ocupará el 2 de agosto Goyo Jiménez, con entradas agotadas.

El 3 de agosto será el turno de Siempre Así; mientras que el día 4 actuará Fangoria; y el 5 de agosto, Los Secretos. El 6 de agosto se subirán al escenario Ainhoa Arteta & Celso Albelo; mientras que el día 9 tendrá lugar la actuación de Faemino y Cansado.

El artista Raphael llegará a Sant Joan el 10 de agosto, con entradas ya agotadas; mientras que el festival indie Music In The Garden con KAKKMADDAFAKKA, Dorian y Carlos Sadness, entre otros, será el 11 y 12 de agosto. Por último, el 13 de agosto será el turno de Miguel Campello.

Igualmente, el Escenario Nordés acogerá los directos, en horario de 21 a 22 horas, de las bandas Boga, Alkimia, Xeco Rojo, Tr3s de Azúcar, Zara Zamora, tributo a Héroes del Silencio, David Prada, Rubber Duck e Involukra2.

FIESTAS TEMÁTICAS Y ARTE

Después de los conciertos en Jardines de Abril, cada noche será una fiesta temática donde la zona de la pinada será testigo de los mejores dj sets y after parties. La 80's Summer Party se celebrará el 4 y 5 de agosto; la Guateke's Party, tras el concierto de Raphael; la Feria Party, con estilo de la feria de abril, llegará tras la actuación de Siempre Así; y la Summer Night Party tendrá lugar tras los conciertos del resto de grupos y artistas.

Asimismo, el recinto de Jardines de Abril acogerá las exposiciones de pintura de las artistas Marina Iborra, Tachi Lloret, Enero Lacasa y Lucía Vallés. También exhibirá las exposiciones de escultura de Roy Ledgard en madera y Carmen De La Fuente en cerámica, y las performance, espectáculos y arte en directo por Jauja Espectáculos con Yeri Ruiz, Juan El Mago y Susana Fabregat. A su vez, dispondrá de un Vintage Market con siete stands y el Stars Deco, una boutique en la capilla con exposición de artículos de arte.

OFERTA GASTRONÓMICA

En cuanto a la oferta gastronómica, este año ofrecerá "una experiencia del más alto nivel", con la mejor cocina en diferentes esencias, desde la más formal hasta la más desenfadada. Luna by Terre Catering buscará conquistar los paladares más exigentes con propuestas tradicionales y entrañables, con toques divertidos y elementos que sorprendan. Esta opción está disponible solo bajo reserva y para plazas limitadas.

También contará con el Espacio Street Gastro, una propuesta de la mano de Alacant Street Food Market, que dispondrá de una "amplia selección" para degustar de una forma más informal y distendida con amigos y familia, sin reserva previa.

Además, el festival dispondrá por primera vez en su carta de una selección de cócteles de autor. Santi Gómez, miembro del reducido club de bartenders con títulos mundiales, campeón mundial de The World's Most Experimental bartender en 2017, bar manager de Three Monkeys y director creativo de MrQuick, ha diseñado la apuesta coctelera, donde se darán cita una versión del daiquiri más cinematográfico de la historia ambientado en 'El Padrino' y el Mojito más arriesgado, con frutas y especias inspiradas en la isla Calavera.

Por otra parte, el festival organiza el Talent Fest Noches Mágicas, para todo aquel que quiera demostrar sus habilidades artísticas en las categorías de fotografía, escultura y pintura y música, de forma individual o en grupo. Los ganadores de cada categoría se convierten automáticamente en parte del programa del Festival Noches Mágicas 2023. Las inscripciones se realizan a través de la página web del certamen.