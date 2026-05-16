La recaudación de la Agencia Tributaria Valenciana alcanza los 802 millones de euros en abril de 2026

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VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha cerrado el mes de abril con un aumento tanto en los derechos reconocidos como en la recaudación efectiva. Concretamente, los derechos reconocidos se sitúan en 851,7 millones frente a los 719,5 del año 2025, y la recaudación total asciende a 802 millones este año, cifra que supone un ascenso del 16,62 por ciento respecto a los 687,7 millones de 2025.

De todos los tributos gestionados por la ATV, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el que supone un mayor peso. Más concretamente, la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, el cual representa más de la mitad de la actuación de la Agencia con 525,8 millones de euros recaudados, cifra superior a los 438,8 millones del año anterior.

Esta modalidad impositiva ha sido uno de los principales motivos del aumento de la recaudación en los últimos meses por la mayor actividad en el sector inmobiliario y de la construcción, según ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Le sigue, en cifras totales, la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto, especialmente ligado a las escrituras notariales, con una recaudación que asciende a 148 millones, un 32,07% superior a las cifras del año anterior, que alcanzaban los 112 millones. En la modalidad de Operaciones Societarias se alcanza una recaudación de 1,3 millones de euros.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de Sucesiones, la recaudación supera los 59,7 millones, y en la modalidad de Donaciones, la recaudación se sitúa al cierre de abril en 4,5 millones de euros.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, y debido al funcionamiento del sistema de financiación autonómica, su recaudación efectiva no se incorpora a las arcas de la Generalitat hasta el mes de septiembre.

Este calendario estatal de cierre y reparto determina que los recursos vinculados a este impuesto no estén disponibles en la primera mitad del año, en la que la posible recaudación es debida a la acción directa de la Agencia o a devoluciones del impuesto, como en este caso, en el que, al cierre de abril de 2026, la recaudación por este impuesto asciende a 3,5 millones de euros.

Por otra parte, al cierre de abril de 2026, la recaudación del impuesto sobre viviendas vacías alcanzó los 2,2 millones de euros. Por su parte, el impuesto sobre las actividades que inciden en el medio ambiente alcanzó una recaudación de 4,3 millones, y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, alcanzó los 9,1 millones de euros de recaudación.

Por último, la recaudación vinculada a los impuestos sobre el juego (bingo, máquinas recreativas, casinos, etc.) ha pasado de 38,5 a casi 43,6 millones de euros.