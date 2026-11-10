El Reclam ofrece esta semana 'Puig Antich, cas obert' y un programa doble de danza

The Common Ground - LUIS DOMINGO

CASTELLÓ 10 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá esta semana dos citas de la Mostra de Teatre Reclam. El jueves tendrá lugar la obra 'Puig Antich, cas obert', de La Dramàtica, que estaba prevista como inauguración de la Mostra el 30 de octubre y se tuvo que aplazar. La programación continuará el 13 de noviembre con una doble propuesta de danza contemporánea formada por 'S'albufera', de Maya Triay y Mariona Jaume, y 'The Common Ground', de Poliana Lima.

'Puig Antich, cas obert' es un espectáculo documental que nace cuando se cumplen cincuenta años de la ejecución a garrote del joven anarquista Salvador Puig Antich en la prisión Modelo de Barcelona y propone un relato que atraviesa el tiempo para hablar de justicia y reparación y de la necesidad urgente de no olvidar.

El montaje parte de la investigación periodística de Jordi Panyella, cuenta con texto de Mercè Sarrias, dirección de Jordi Pérez Solé y la interpretación de Marc Pujol, Carme Sansa y Bàrbara Roig. La dramaturgia se vertebra en tres tiempos que se yuxtaponen: el 1974 del arresto, el juicio y la ejecución; el 2003 del intento fallido de reabrir el caso por parte de dos abogados encargados por las hermanas de Salvador; y el 2024 y la memoria viva.

A través de tres intérpretes que dan voz a múltiples personajes, la obra se pregunta cómo se construye el relato de una nación y por qué reparar la memoria es un acto de justicia tan vigente hoy como siempre.

En cuanto al programa doble de danza, la primera pieza será 'S'albufera', una propuesta a dúo que explora la relación entre las personas y la naturaleza a través de un paisaje, entendido no tanto como un lugar físico concreto, sino como un espacio sensorial e imaginario.

En 'S'albufera', las intérpretes se integran en un entorno que habitan, recorren y comparten, construyendo una pieza que se presenta como una oda a la belleza natural y una invitación a reflexionar sobre el respeto hacia el medio ambiente.

A continuación, se representará 'The Common Ground', de la coreógrafa Poliana Lima, un sexteto interpretado por Almudena Pérez, Darío Barreto, Darío Sigco, Malvin Montero, Natalia Fernandes y la propia Poliana Lima. La pieza aborda la relación entre lo diverso y lo común, desde un lenguaje coreográfico de carácter ficcional que incorpora dimensiones fantásticas y también lo monstruoso y lo mítico.

El reparto reúne a seis intérpretes con trayectorias y herencias culturales diversas: cuatro de ellos son migrantes en España con diferentes perfiles migratorios y dos son españoles. Sus experiencias y sus identidades se incorporan a una creación que explora el cruce de linajes culturales y la manera en que la diversidad puede convertirse también en un espacio compartido.