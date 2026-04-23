La reconstrucción del Parque Natural del Túria tras la dana recuperará 27 kilómetros de ruta ciclista por 12 municipios

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VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado una nueva fase de reconstrucción para recuperar el Parque Natural del Túria tras la dana y en las próximas semanas contratará, por tres millones de euros, los trabajos de reconstrucción de la ciclovía destruida el 29 de octubre de 2024, que recorre 12 municipios aledaños a lo largo de 27 kilómetros, vertebrando así el área metropolitana entre València y Vilamarxant.

Así lo ha avanzado el comisionado autonómico para la Recuperación, Raúl Mérida, en una nueva reunión de la comisión mixta Generalitat-Gobierno en la que se ha constituido el grupo de trabajo dedicado a los parques naturales, con la participación de la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, y representantes de ayuntamientos limítrofes con el Parque Natural del Túria como Vilamarxant, Riba-roja de Túria o Chulilla.

Este grupo permitirá el seguimiento, planificación y supervisión de las actuaciones de recuperación, conservación y mejora en los espacios naturales protegidos afectados por la dana. En el encuentro se ha analizado la situación del Parque Natural del Túria con el objeto de determinar las actuaciones, el seguimiento de su ejecución y la colaboración institucional.

La ciclovía que va a restaurar la Generalitat, denominada 'Ruta verde fluvial del Turia', constituye un recorrido por pista forestal a lo largo de la ribera del río. Consta de puentes y pasarelas que cruzan el río, miradores y áreas recreativas para el esparcimiento.

Se trata de una ruta poco exigente con una pendiente máxima de cien metros, que se puede recorrer de forma completa o parcial y que es muy transitada por familias y grupos de gente. Al vial se puede acceder desde Llíria y Benaguasil. Una vez completada la ruta, existe la posibilidad de llegar hasta Pedralba haciendo senderismo, pues conecta con la Ruta del Agua y a su vez con la Ruta de la Pea.

GOBIERNO

La comisionada Zulima Pérez ha destacado que el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha invertido en el Túria 19 millones de euros destinados a actuaciones de restauración hidrológica y de riberas y playas fluviales. Estas obras se encuentran finalizadas en un 85%: "de 84 actuaciones, 75 están ya finalizadas, ocho se encuentran todavía en ejecución y una está planificada".

Los trabajos han consistido en la retirada de arrastres vegetales, vehículos y otros elementos, eliminación de acumulaciones de sedimentos y de elementos en las márgenes de los cauces y reparación de obras de defensa como escolleras, motas, muros, así como plantaciones y reforestaciones.

Entre las actuaciones previstas figuran la restauración de la ribera fluvial en Manises, que cuenta con más de siete millones de euros, la restauración del puente de madera sobre el Túria a su paso por Bugarra o la reconstrucción integral del pontón de la Nutria en Pedralba. Los ayuntamientos, que siguen presentando sus proyectos, podrán intercambiar ideas en las próximas sesiones.

Además de estas actuaciones de recuperación fluvial, el Ministerio de Agricultura ha establecido ayudas para la compensación por la pérdida de renta, ha reparado los caminos rurales y ha establecido ayudas a las comunidades de regantes de las acequias de Mislata, de Mestalla y de Tormos.

GENERALITAT

Por su parte, el comisionado Raúl Mérida ha defendido la necesidad de que la Generalitat y el Gobierno aúnen esfuerzos para recuperar e impulsar el parque natural. Ha remarcado la colaboración con la CHJ, que ha actuado en el cauce y participa para recuperar la vía ciclopeatonal y sus infraestructuras.

Según ha explicado, la Generalitat ha puesto en marcha un plan de choque para la recuperación integral de este parque que busca hacer frente a daños por valor de 21,5 millones de euros ocasionados por la dana: "Las obras en marcha no solo buscan restituir infraestructuras y espacios dañados, sino también mejorar la seguridad de los visitantes y prevenir futuros daños, tanto en las instalaciones como en el ecosistema del entorno fluvial".

Los puentes destruidos de las rutas se sustituirán por badenes inundables, se construirán cinco pasarelas (tres para vehículos y dos para peatones y bicicletas) que faciliten el paso y se cambiará la ubicación del centro de interpretación para que no esté en el cauce.

La Generalitat ha invertido 111.291 euros en la demolición del antiguo edificio, que quedó arrasado por la dana, y ha habilitado unas nuevas instalaciones, que también sirven de base de operaciones de los equipos que trabajan en la recuperación del entorno, como las brigadas de Vaersa, hasta disponer de una nueva infraestructura.

"El Parque Natural del Turia constituye un entorno único que se extiende a lo largo de 35 kilómetros con tres ambientes diferenciados, el río, el bosque y los cultivos. La existencia de este enclave natural es especialmente importante, sobre todo por ubicarse en un área altamente poblada e industrializada, lo que lo convierte en un pulmón verde esencial para el área metropolitana de València", ha expuesto el comisionado.

Por parte del Consell, en el marco del Pla Endavant de reconstrucción se han llevado a cabo 178 actuaciones centradas en la protección de la fauna autóctona, el tratamiento de la vegetación, el mantenimiento de plantaciones y la regeneración de áreas degradadas del parque. En materia de infraestructuras se han adecuado itinerarios, se han arreglado caminos, se ha actuado sobre pistas forestales y se han restaurado áreas de uso público e infraestructuras diversas.

Una vez completadas estas actuaciones y ejecutados la mayor parte de los trabajos por parte de la CHJ en el cauce se puede iniciar una nueva fase de recuperación centrada en la recuperación del gran itinerario ciclopeatonal.