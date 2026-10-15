Recuperan más de 700.000 euros de una estafa denunciada en Requena tras suplantación de identidad

Archivo - Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la oficina OCN Interpol, ha logrado bloquear y, posteriormente, recuperar, más de 700.000 euros estafados al director financiero de una empresa, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación 'Dortra' comenzó con la interposición de la denuncia en Requena del director financiero de una mercantil, la cual forma parte de un grupo multinacional, por un presunto delito de estafa mediante medios telemáticos.

Para ello, se hizo uso de la suplantación de identidad como medio de engaño/ingeniería social. Autor o autores, haciéndose pasar por sus jefes, solicitaron la compra de una tercera empresa, para lo cual se debía transferir una cantidad de dinero de 788.788,26 euros a una cuenta bancaria austríaca.

Para la operación se requería urgencia y que fuera inmediata. Debido a la cuantía de lo supuestamente defraudado, tras la interposición de la denuncia, se contactó con la oficina OCN Interpol a efectos de activar los instrumentos preventivos de bloqueo.

Al día siguiente, los agentes recibieron la noticia de que se había efectuado el bloqueo temporal de la cuantía y se requería, para su consolidación, que por parte del órgano judicial competente se tramitara un certificado de embargo de dichos fondos, elevándolo a la Fiscalía de Cooperación Internacional, lo cual tuvo lugar al día siguiente.

Posteriormente, los agentes solicitaron una Orden Europea de Investigación a efectos de tener conocimiento de la titularidad de la cuenta receptora de la transferencia.

Unos días después, los agentes recibieron el auto judicial acordando que el 100% de los fondos embargados y temporalmente bloqueados fueran restituidos a la cuenta de origen del perjudicado.

Además, se deduce que se habría actuado bajo un grupo criminal, siendo la mercantil titular de la cuenta austríaca una sociedad pantalla con carácter puramente instrumental, sin que desarrolle actividad alguna. Hasta la fecha no se dispone de más información sobre la titularidad de la cuenta bancaria beneficiaria de la transferencia fraudulenta.

Se investiga a una mujer de 23 años que se encuentra en paradero desconocido. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Requena con la colaboración de la OCN Interpol. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 3.