Recuperan en Santa Pola y Elche tres ánforas romanas y restos arqueológicos de yacimientos subacuáticos

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana ha recuperado en Santa Pola y Elche (Alicante) tres ánforas romanas, el fragmento de otra y restos arqueológicos procedentes de yacimientos subacuáticos en dos operaciones realizadas el pasado mes de septiembre.

La primera de estas actuaciones la efectuaron el 12 de septiembre los agentes adscritos a este grupo con sede en Alicante. Dentro de sus labores operativas de protección del patrimonio cultural, localizaron en las oficinas de una empresa de calzados de Santa Pola dos ánforas del periodo romano con desperfectos y un cuello del mismo tipo de vasija, así como un recipiente cerámico de la época medieval con restos marinos, además de un coral fosilizado.

Tras identificar a la persona que las tenía, la unidad adscrita a la Comunitat Valenciana intervino estas piezas y las trasladó al Museo Arqueológico de Santa Pola, donde quedaron depositadas al tratarse de bienes de dominio público, para su inspección por parte de personal técnico de Patrimonio del Servicio Territorial de Cultura de Alicante, departamento perteneciente a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, según ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

La segunda de las actuaciones se inició el pasado 25 de septiembre, cuando el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Elche solicitó colaboración al Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat en Alicante ante el descubrimiento de un ánfora antigua en una finca rural de la partida de Torrellano.

Miembros del Grupo de Patrimonio de la unidad adscrita, junto con la Policía Local de Elche, se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba la pieza, que data también del periodo romano, y que, por los restos de incrustaciones marinas, se estima que también proceda de un yacimiento subacuático.

Tras intervenir el ánfora, al levantar la correspondiente acta, los policías del Grupo de Patrimonio procedieron a su traslado al Museo Arqueológico de Elche (MAHE), donde quedó en depósito a disposición de personal técnico del Servicio Territorial de Cultura de Alicante.