Red Eléctrica refuerza el suministro en Camp de Morvedre con la ampliación de la subestación Sagunto GIS 220kV

Red Eléctrica refuerza el suministro en el Camp de Morvedre con la ampliación de la subestación Sagunto GIS 220kV

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha completado las obras de ampliación de la subestación Sagunto GIS 220kV con la que refuerza el suministro en el área de la comarca valenciana del Camp de Morvedre a través del apoyo a la red de distribución de la zona.

De este modo, y con una inversión superior a los 2,3 millones de euros, la reconfiguración de la subestación ha permitido "optimizar" el funcionamiento del sistema eléctrico, incrementar la seguridad y la eficiencia de la red, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la ampliación ha supuesto una modificación topológica en la subestación, consistente en un cambio de la interconexión de los componentes de la red de transporte en esta instalación situada en el área empresarial Racó de l'Horta de Sagunto.

La ampliación se ha realizado íntegramente dentro del recinto existente de la subestación Sagunto GIS 220 kV, sin necesidad de ocupar nuevos terrenos, evitando cualquier impacto en el entorno.

El proyecto realizado forma parte de la Planificación de la red de transporte eléctrico 21-26 (MAPs), aprobada por el Consejo de ministros. La actuación está incluida en el listado de proyectos financiados por la Unión Europea - NextGenerationEU - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.