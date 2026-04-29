Registrado un ligero terremoto de magnitud 3,4 en Ontinyent

Archivo - Operadora sala del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia
Archivo - Operadora sala del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 9:16
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VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Ontinyent ha registrado un ligero terremoto de magnitud 3,4, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Sismología.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido un aviso del IGN Sismología por un sismo de 3,4 de magnitud y cinco kilómetros de profundidad en Ontinyent.

El movimiento de tierras ha sido sentido y el teléfono de emergencias '112' ha recibido un total de cinco llamadas relacionadas con el incidente.

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