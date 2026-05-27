Renfe lanza una campaña para viajar este verano desde 7 euros en AVLO y 15 euros en AVE para Madrid-València-Castellón

Archivo - Imagen de archivos de varios viajeros, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha lanzado una campaña de 'Superprecios' para viajar en tren este verano, con tarifas que van desde los siete euros en algunos trayectos en AVLO, y desde los 15 euros en AVE. La oferta es válida para desplazamientos en trenes AVE y AVLO en la relación Madrid-València y Castellón, a partir del 22 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026.

Según ha informado la compañía en un comunicado, los clientes de Renfe pueden adquirir desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio los billetes de la oferta que aparecerán con la etiqueta de 'Superprecios'.

Por tres euros más los clientes podrán pasar de la tarifa Básica a un billete Elige, que incluye cambios y anulaciones y es más flexible.

Renfe ofrece descuentos en sus billetes para "fomentar los viajes en tren a multitud de destinos en el menor tiempo posible, con una gran variedad de horarios y de la manera más cómoda", y con lo que "reafirma su compromiso con una movilidad sostenible", señala la compañía.