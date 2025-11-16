Renfe recupera el servicio de tren de la línea C3 en el tramo Aldaia-Loriguilla

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe recupera, a partir de este lunes, el servicio de tren de la línea C3 en el tramo Aldaia-Loriguilla. Se ha programado la circulación de 64 trenes diarios en días laborables, 32 por sentido, entre València Font de Sant Lluís y Loriguilla, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los trenes tendrán paradas intermedias en València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia. Los viajeros de la línea C3 con destino València Nord podrán utilizar un tren de la C6 desde La Font de Sant Lluís para así poder completar su trayecto hasta València Nord. Otra de las opciones de los usuarios de la línea C3 para acceder al centro de València es realizar transbordo a metro en la estación de València Sant Isidre.

El servicio de tren se complementa con 46 servicios de autobús, 33 por sentido, que circulan diariamente entre València y Buñol con parada en todas las localidades intermedias de la línea C3.

Los servicios de tren de la línea C3 del Núcleo de València se han establecido desde la estación de València Font de Sant Lluis debido a las obras que está realizando Adif para la remodelación de la marquesina de la estación de València Nord, incompatibles con el estacionamiento de los trenes propulsados a diésel (los que dan servicio en la C3) en las zonas de andén cubierta por la marquesina.

La línea C3 València-Buñol-Utiel se vio gravemente afectada por la dana del 29 de octubre. A medida que se ha ido recuperando la infraestructura dañada por el temporal, la compañía ferroviaria ha ido restableciendo el servicio de trenes. El 12 de diciembre de 2024 se recuperaron servicios de tren en el tramo València-Aldaia y a partir de mañana, 17 de noviembre, los trenes podrán circular entre València y Loriguilla.