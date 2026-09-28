Requena pide extremar la precaución por la lluvia y trabaja para solucionar problemas en alcantarillado y red eléctrica

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia. IMAGEN DE ARCHIVO. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Requena (Valencia) solicita a la población "extremar la precaución" y mantiene activado el dispositivo de seguimiento y atención de incidencias ante el episodio de lluvias intensas que está afectando al municipio.

Así, según informa el consistorio a través de sus redes sociales, la Policía Local está atendiendo las incidencias y realizando labores de vigilancia en distintos puntos.

Por su parte, la empresa Aqlara está trabajando en la revisión de las redes de abastecimiento y alcantarillado y en la atención de las incidencias que se están produciendo. Cuando disminuya el caudal de los barrancos se valorarán las actuaciones necesarias sobre las conducciones provisionales de saneamiento, señalan desde el gobierno municipal.

Igualmente, añaden, los equipos de electricistas municipales también están trabajando para solucionar las averías que se han producido.

La corporación local expone que, según la previsión de Aemet y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, está previsto que el nivel de alerta descienda a partir de las 08:00 horas de mañana.

Por el momento, las clases se mantienen con normalidad. No obstante, el Ayuntamiento continúa vigilando la evolución de la situación y, ante cualquier cambio que pueda afectar a la actividad educativa o a las medidas adoptadas, se informará a través de los canales oficiales.

Durante la noche, las autoridades municipales recomiendan evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y no acercarse a cauces, barrancos o zonas inundables. "Seguimos coordinados con los servicios de emergencia y los equipos que están trabajando sobre el terreno", concluyen.