Rescatada una mujer que se fracturó la pierna en una zona de difícil acceso de las Hoces del Cabriel

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valencia ha rescatado a una mujer que se fracturó la pierna mientras realizaba senderismo en una zona de difícil acceso en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Según detalla la Comandancia, los hechos se produjeron este domingo, cuando sobre las 17.00 horas se recibió aviso por la caída de una mujer que había quedado imposibilitada para caminar mientras practicaba senderismo con su familia.

La patrulla constató que se trataba de una zona de "muy difícil acceso, situada en mitad de un barranco". Encontraron a la mujer tendida en el suelo con una fractura en la pierna, por lo que fue trasladada al hospital tras ser rescatada con la grúa del helicóptero.

En el lugar, permanecieron el marido y sus hijos, algunos de ellos menores de edad, los cuales se encontraban "cansados y desorientados". Los agentes auxiliaron a la familia y les guiaron hasta su vehículo, explica la Benemérita.