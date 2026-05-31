Rescatada una mujer en la senda Fosca del Montgó con posible fractura de tobillo

Rescatada una mujer en la senda Fosca en el Montgó, en Dénia (Alicante), con posible fractura de tobillo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este domingo a una mujer en la Senda Fosca del Montgó, en Dénia (Alicante) con una posible fractura de tobillo, según ha informado este organismo.

El rescate se ha llevado a cabo tras recibirse sobre las 10.39 horas un aviso y ha finalizado sobre las 12.00 horas. Para realizarlo se ha activado el helicóptero de rescate junto con el Grupo Especial de Rescate (GER) para la localización y evacuación de la accidentada, de 57 años.

Una vez rescatada con el helicóptero, la mujer se ha transferido al recurso sanitario del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en el parque de Bomberos de Dénia con el fin de proceder a sus traslado y la atención hospitalaria correspondiente.