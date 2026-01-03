Rescatados tres senderistas en la montaña de Benichembla - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron en la tarde de ayer viernes a tres senderistas, de unos 70 años, que se habían quedado atrapados en la montaña de Benichembla (Alicante).

En concreto, los rescatados, procedentes de los Países Bajos, estaban atrapados porque a un senderista le dolía la espalda y no podía caminar. Los atrapados no necesitaron agua ni comida ni ropa, tal y como han detallado las mismas fuentes.

El hombre dolorido intentó bajar, pero enseguida los efectivos de bomberos lo encamillaron y portaron hasta el vehículo de Salvamento. Seguidamente, se dirigieron al camping de Benigembla, donde estaban alojados.

Hasta el lugar del rescate, cuyo aviso se recibió a las 18.32 horas, se desplazaron un UMJ, un FSV, un furgón con salvamentos varios, un sargento, tres bomberos del parque de Dénia y un GER. La intervención concluyó a las 00.02 horas de este sábado.