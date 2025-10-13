Rescatan a dos escaladores en los acantilados del Morro de Toix

Dos escaladores han sido rescatados en el Morro de Toix, en Calpe (Alicante), al no poder seguir realizando el trayecto - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos escaladores han sido rescatados en el Morro de Toix, en Calpe (Alicante), al no poder seguir realizando el trayecto.

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos, sobre las 17.00 horas del domingo se recibió un aviso para auxiliar a estas personas, que se encontraban en unos acantilados, dentro de la ruta de escalada Magical Mystery Route.

Para el operativo de los dos hombres se movilizó el Helicóptero Alfa1 del Grupo Rescate un helicóptero del Consorcio para poder acceder a los deportistas.

Así, se prestó auxilio a un escalador, que fue trasladado al parque de San Vicente con HA1. No presenta heridas y se encuentra en buen estado, precisan los bomberos.

Además, se realizó un segundo rescate del otro escalador, esta vez sin helicóptero. El varón fue trasladado también a San Vicente para reunir a los dos compañeros. Ambos están "en perfecto estado", insisten.