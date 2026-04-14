Rescatan a un hombre que se encontraba sumergido en el lodo de una acequia de Catarroja

Auxilio en Catarroja - OPC

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre que se encontraba sumergido en un paraje muy cercano a la Albufera de Valencia, en Catarroja, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso ayer, sobre las 8 horas, en el que un agricultor manifestó haber observado a una persona sumergida por lodo en el interior de un canal. Se refería al motor de Sargues de la localidad valenciana de Catarroja, una acequia próxima al Puerto.

Los efectivos se introdujeron en el canal y consiguieron extraer a esta persona que estaba inconsciente, a la cual solo se le veían pies y cara.

Tras realizarle maniobras de reanimación en el interior del vehículo oficial, los agentes consiguieron su traslado hasta una zona accesible para el SAMU.

Una vez el SAMU estabilizó al rescatado, fue trasladado hasta el hospital. Por el estado en el que se encontraba, llevaba horas introducido en el canal y presentaba signos de hipotermia y rigidez en las extremidades.

Uno de los agentes participantes en la intervención sufrió lesiones y fue trasladado al centro hospitalario. El servicio ha sido realizado por agentes del Puesto Principal de Alfafar.