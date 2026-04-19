Rescatan a una madre y sus dos hijas tras desorientarse mientras realizaban una ruta en Alzira

Rescatan a una madre y sus dos hijas tras extraviarse mientras realizaban una ruta en Alzira. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València rescataron ayer a una madre y sus dos hijas tras perderse mientras realizaban una ruta de senderismo en el paraje natural La Murta en Alzira (Valencia).

El aviso se recibió a las 21.21 horas y la intervención finalizó cerca de la medianoche. Hasta el lugar, se trasladaron bomberos del grupo GERA, especializados en rescates de difícil acceso, que localizaron a las tres mujeres perdidas, según ha informado el Consorcio.

El equipo de rescate le proporcionó a las mujeres ropa para abrigarse y luz. A continuación, las acompañaron de manera segura hasta su vehículo en el parking de La Murta, donde culminaron la operación de rescate.