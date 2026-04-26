Rescatan a una mujer lesionada en la rodilla en el Montgó - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han rescatado este domingo a una mujer de 41 años lesionada en la rodilla en el Montgó, en el término municipal de Xàbia (Alicante), según ha informado el cuerpo provincial.

El aviso se ha recibido pasadas las 10.00 horas en la senda de subida al citado monte por un posible esguince de rodilla. Hasta el lugar se han movilizado un helicóptero y un grupo especial de rescate.

Una vez localizada la mujer, han descendido dos rescatadores con una sanitaria y le han aplicado a la lesionada un vendaje compresivo para remontarla al helicóptero con un triángulo de rescate. Desde allí se han desplazado al parque de bomberos de Dénia, donde la esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).