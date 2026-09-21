Rescatan a una tortuga marina herida en la playa de La Mata de Torrevieja - FACEBOOK TORREVIEJA EMERGENCIAS

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrevieja (Alicante) ha rescatado a una tortuga marina herida en la playa de La Mata. Personal especializado del Oceanogràfic de València se ha hecho cargo este lunes del animal para darle los cuidados necesarios y favorecer su recuperación.

Los agentes han localizado al ejemplar de tortuga boba ('Caretta caretta') durante un turno de noche. En concreto, presentaba un nudo alrededor del cuello y llevaba enganchada una bolsa que dificultaba su desplazamiento.

Los policías pudieron retirar la bolsa al comprobar que no ejercía presión sobre el animal. Sin embargo, ante el riesgo de causarle lesiones, el nudo del cuello no fue manipulado, según ha señalado la Concejalía de Emergencias en redes sociales.

Y ha explicado que, de inmediato, se activó el protocolo correspondiente para garantizar su atención y protección, tras lo que profesionales del Oceanogràfic se han hecho cargo de la tortuga para que pueda recuperarse.