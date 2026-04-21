La reserva hídrica de los embalses del Segura crece al 57,6% y los del Júcar al 68,2%

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VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un uno por ciento en las última semana, hasta el 57,6% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 68,2%, un 0,1% más. Las precipitaciones no han afectado considerablemente a toda la península, con máximas de solamente 20,8 litros por metro cuadrado.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 657 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 334 hm3, y también de la media de la última década (402 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.942 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.789 hm3, y también es superior a la de la última década (1.535 hm3).

La reserva hídrica española está al 83,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.802 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 118 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).

Por ámbitos, el Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%; el Cantábrico Occidental al 84,9%; Miño-Sil, al 87,5%; Galicia Costa, 85,1%; Cuencas internas del País Vasco, al 95,2%; Duero, 87,3%; Tajo, 79,7%; Guadiana, 86,6%; Tinto, Odiel y Piedras, al 88,2%; Guadalete-Barbate, 90,6%; Guadalquivir, 87,2%; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,7% y el Ebro al 83,9%.