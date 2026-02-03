El retraso en la fecha de entrega, el principal problema de los valencianos con sus compras online navideñas

Archivo - Bolsas con compras - CAIB - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más del 51 por ciento de las personas que han comprado online desde el inicio de la campaña navideña hasta los primeros días de rebajas han tenido algún problema con su pedido. El más frecuente es el retraso en la fecha de entrega prevista.

Esta es una de las conclusiones de un sondeo de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) realizado durante las últimas semanas para conocer los posibles problemas que los usuarios han podido tener durante la campaña. Casi un 85% de las personas encuestadas ha realizado alguna compra online en los últimos dos meses, según ha explicado la asociación en un comunicado.

El retraso en la fecha prevista de entrega, el pedido no entregado, indicar que no había nadie en el lugar de entrega (cuando sí que se encontraban en casa, había portero o era un punto de recogida abierto) y falta de información durante el seguimiento y entrega son los principales problemas que alegan los consumidores.

Ante estos problemas, la mayoría han contactado directamente con el servicio de atención al cliente de la tienda o establecimiento (62,5%), mientras que otros han optado por dirigirse a la empresa de reparto (30,3%) o no han hecho nada (17,8%). Algo más de un 10% han acudido a una asociación de consumidores para presentar la correspondiente reclamación a través de ella.

En el momento de responder el sondeo, más de un 31% afirmaban que la incidencia no se había resuelto todavía o no se había obtenido respuesta alguna por parte de la empresa. Y, en el mismo porcentaje, alguna de las incidencias sí se ha resuelto contactando directamente con el establecimiento o tienda donde se había adquirido el producto.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, Avacu ha recordado algunos de los puntos a tener en cuenta a la hora de realizar compras online. En primer lugar, acudir a sitios web de confianza y seguros, revisando la información básica de contacto, privacidad y condiciones que debe aparecer. La asociación ha señalado que se debe desconfiar de enlaces sospechosos, anuncios demasiado llamativos y promociones "urgentes" del tipo "solo hoy" o "últimas unidades".

Avacu también aconseja buscar reseñas y opiniones de otros usuarios; informarse de las condiciones de compra, métodos de pago, gastos de envío, cambios y devoluciones y plazos de entrega; usar métodos de pago seguros y evitar transferencias y pagos por aplicaciones desconocidas, así como hacer captura de pantalla y guardar correos de confirmación de la compra, por si fuera necesario reclamar.

Además, ha pedido precaución ante posibles mensajes o correos fraudulentos de "confirmación de envío" o "detalles de la entrega". Igualemnte, se debe confirmar siempre el estado del pedido a través de la página oficial donde se haya realizado la compra, ha añadido Avacu.