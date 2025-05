El retrato oficial de Joan Ribó luce ya en el Ayuntamiento de València

El exalcalde expresa su satisfacción por la obra y por haber contribuido a hacer de València un lugar "mejor y más amable"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El retrato oficial del exprimer edil de València Joan Ribó, que presidió el ejecutivo local entre 2015 y 2023, luce ya en el ayuntamiento de esta ciudad, en las dependencias de Alcaldía, junto al del resto de máximos representantes de la capital valenciana. Ribó ha expresado su satisfacción por esta obra que representa sus ocho años de gobierno, una etapa en la que según ha dicho trabajó para hacer de València un lugar "mejor y más agradable para la ciudadanía".

El cuadro, pintado al óleo, ha sido elaborado por la pintora valenciana Lola Huesca y ha quedado situado en el pasillo que hay entre la Alcaldía y el Salón de Cristal del consistorio, un espacio en el que se exponen los retratos de los alcaldes y alcaldesas desde las elecciones democráticas de 1979.

En esta imagen se observa, sobre un fondo azul claro y con muchos detalles, a Joan Ribó, vestido con una camisa azul oscuro y un pantalón vaquero del mismo todo, sentado en un banco de madera sobre el que se muestra el escudo de la capital valenciana.

El exprimer edil, de Compromís, ha destacado que esta pintura lo refleja de manera natural, sin una posición de autoridad. Así, ha explicado que eligió como autora de la obra a Lola Huesca, una pintora y profesora de instituto que fue compañera suya durante su etapa como profesor antes de entrar en política, porque "tenía la seguridad" de que lo representaría "tal cual" es.

"Sabía de sus cualidades, había visto obras suyas y me fiaba de ella. Sabía que el retrato que hiciera me representaría a mí tal cual. Es lo que yo quería, no quería ninguna cosa que me deformara, ni que me hiciera más guapo o más feo. Quería que fuera tal como soy", ha expuesto.

Joan Ribó ha hablado también del banco sobre el que aparece sentado y sobre el escudo de la ciudad que se muestra en él y ha señalado que son símbolos de lo que pretendía que se reflejara, por un lado, una actitud normal y natural, y por otro, las peatonalizaciones realizadas en València bajo su mandato y el espacio ganado para los vecinos.

"Me parece importante dar la sensación de que se puede gobernar sin estar en posición de autoridad, quería estar como me gusta estar. Estuvimos mirando distintas posiciones y trabajando mucho", ha añadido el exrresponsable municipal.

Respecto al escudo, ha explicado que "viene de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento" y ha detallado que es un objeto que estaba en todos los maceteros que se colocaron en ese enclave para cerrarlo al tráfico.

"Es una forma de vincularme con València", ha afirmado el exalcalde, que resaltado también "el simbolismo" que representada aludiendo a "la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de València y de muchas otras que ahora son espacios de niños, de personas mayores, de gente paseando".

Ribó ha indicado que para él ha sido "una alegría y una honra haber estado como alcalde de esta ciudad durante ocho años". "Vine con 18 años a València a estudiar Ingeniería Agrónoma, me gustó la ciudad y me quedé a vivir. Es una gran satisfacción poder llegar al día de hoy", ha insistido.

El exprimer edil ha apuntado también que para él ha sido una "satisfacción haber podido estar gobernando sin problemas internos". "No hubo ninguna votación rara ni ningún problema importante. Para mí, eso demuestra que la gente de izquierdas somos conscientes de que lo que más nos importa es el bien de la ciudad y trabajar por ella. Para mí saber que hoy la ciudad está un poco mejor que hace casi diez años es una gran satisfacción", ha declarado.

Joan Ribó ha considerado que tanto él como el resto de primeros exediles que se representan en los cuadros han "estado contribuyendo a que esta sea una ciudad donde sea más agradable vivir y donde la gente esté más satisfecha de vivir".

"València es una ciudad donde es un gozo vivir, una gran satisfacción y nosotros contribuimos a eso. Cuando salgo por las tardes y veo algunas plazas que antes estaban llenas de coches y ahora llenas de niños jugando, tengo la satisfacción de decir: esto lo hicimos nosotros, hemos hecho esta ciudad más amable", ha añadido.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha presidido el acto de presentación del cuadro, al que han acudido ediles del PP, del PSPV-PSOE y de Compromís, así como exconcejalas de esta formación y asesores de Ribó y del que fue su grupo municipal.

"UN DÍA HISTÓRICO"

"Hoy también es un día de histórico en el Ayuntamiento de València porque siempre que se coloca uno de los cuadros de nuestros alcaldes lo es", ha señalado Catalá, que ha comentado que es "tradición" en este consistorio que todos sus primeros ediles tengan un retrato y "su lugar" en la zona de Alcaldía.

María José Catalá ha destacado el "estilo bien distinto" de cada uno de estas pinturas, para las que cada alcalde o su familia elige al autor. Respecto a la obra hecha por Lola Huesca en este caso, la alcaldesa ha dicho que ha realizado "un muy buen trabajo". Asimismo, ha bromeado con el color azul que predomina en el retrato de Ribó y ha aludido al azul que representa al PP. "Tiene unas tonalidades azules que me han parecido muy interesantes y muy positivas", ha señalado sonriendo.

La artista, por su parte, ha explicado que para ella ha sido una satisfacción realizar la pintura de Ribó y ha asegurado que le hizo "ilusión" recibir ese encargo. La pintora ha detallado que antes de elegir el boceto definitivo se hicieron distintas fotografías del exalcalde para hacer unos doce borradores y escoger la imagen más adecuada.

"NATURAL Y ESPONTÁNEO"

Huesca, que ha estado pintado el cuadro entre los pasados meses de octubre y febrero, ha agregado que ha disfrutado "muchísimo" durante la creación de esta obra, también porque cuando se conoce a la persona y su trayectoria se trabaja mejor. "He intentado que saliera como es él, natural y espontáneo", ha remarcado, a la vez que ha resaltado todos los detalles que se pueden observar en este óleo.

"Él ha escogido el elemento del banco, para él era importante. Quería que estuviera, detrás y acompañándolo", ha comentado, además de destacar otros elementos de la imagen como las manos de Ribó, su mirada, su expresión y su postura corporal.

Sobre el color azul que predomina en el retrato, su autora ha manifestado que este es el color con el que veía a Joan Ribó. "Pienso que le queda muy bien, es natural, está muy relacionado también con el cielo, con el azul y la luz de València. Me gustaba mucho, también por su tonalidad de piel. Creo que resalta también sus facciones", ha apostillado.