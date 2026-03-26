Retrópolis València: el gran encuentro de la informática clásica vuelve a la UPV el 25 de abril

Cartel de Retrópolis 2026 - UPV

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

València volverá a encender sus pantallas CRT el próximo 25 de abril. La Universitat Politècnica de València (UPV) se prepara para recibir la novena edición de Retrópolis València: el festival de referencia para las personas amantes de la informática clásica y el videojuego retro, que este año presenta un cartel de estética épica, diseñado por CuboPop, en homenaje a los héroes pixelados que marcaron a toda una generación.

Arcades imposibles, aventuras gráficas, plataformas de 8 bits, máquinas míticas y personajes inolvidables resurgen entre llamas como símbolo de que la cultura digital clásica sigue más viva que nunca, avanza la institución académica.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF, edificio 1G) será, una vez más, el epicentro de un viaje interactivo a la era de los 8 y los 16 bits. De 10 a 20 horas del 25 de abril, se transformará en un museo vivo donde el patrimonio tecnológico y la cultura digital resurgen para demostrar que "el legado clásico está más vivo que nunca".

Fiel a su filosofía, el acceso a Retrópolis Valencia 2026 es gratuito, pero bajo el concepto de "entrada solidaria y sostenible". Para acceder, se solicita a los asistentes una de las siguientes aportaciones: alimentos no perecederos (a través de la iniciativa Videojuegos por Alimentos, se podrá canjear un kilo de alimentos por un videojuego clásico) o residuos electrónicos (en colaboración con el Museo de Informática, se habilitará un punto de recogida para reciclar hardware en desuso, promoviendo así la economía circular).

TORNEO DE FUTBOLÍN Y RETROPAELLA AWARDS

El evento albergará una intensa agenda de actividades gestionada por la plataforma GamePetition. Habrá torneos oficiales, organizados por eSports, la Asociación Cultural La Taronja Friki, y un torneo de Tetris a cargo de RetroCabeza. La Asociación Valenciana de Futbolín organizará la competición analógica en el evento con un torneo especial.

También se celebrará RetroPaella Awards, la gala de entrega de la IV edición del prestigioso concurso de desarrollo de videojuegos para plataformas de 8 y 16 bits. Los participantes pueden inscribirse con videojuegos desarrollados en 2025 o 2026, estén o no publicados, en cualquier estado de desarrollo. Los juegos seleccionados estarán disponibles para el público en una exposición permanente durante el evento, tras lo que la entrega de premios se celebrará ese mismo día.

RetróPolis es posible gracias al compromiso de patrocinadores que apuestan por el talento y la tecnología: Cátedra Enia UPV, NTT DATA, Aula Smart IA Telefónica o Cátedra HP.